Sem suar, Bia Haddad despacha Sorana Cirstea e avança pela primeira vez às oitavas de Wimbledon

Bia Haddad segue imparável em Wimbledon. Sem "suar", a brasileira venceu tranquilamente a romena Sorana Cirstea por 2 sets a 0 (6/2 e 6/2) e avançou, pela primeira vez na carreira, às oitavas de final do Grand Slam mais tradicional do tênis. Ela agora aguarda a vencedora do jogo entre a cazaque Elena Rybakina, atual campeã e número 3 do mundo, e a britânica Katie Boulter. A partida pelas oitavas deve ser na segunda-feira.

O retrospecto no confronto entre Bia e Cirstea era totalmente favorável à romena, de 33 anos. Até este sábado, foram quatro vitórias para a europeia (sendo três em 2016) e apenas uma para a brasileira. Neste ano, elas haviam se enfrentado duas vezes, com um triunfo para cada jogadora. Com a vitória, Bia se confirmou como a segunda brasileira a chegar tão longe no torneio individual feminino em Wimbledon.

Esta é a melhor campanha de Bia Haddad na carreira em Wimbledon. Antes, ela tinha chegado à segunda rodada em 2017 e 2019. Este também é o melhor resultado de uma mulher brasileira na grama sagrada desde 1976, 47 anos, quando Maria Esther Bueno também foi às oitavas de final. Em todo este período, somente as duas chegaram vivas na segunda semana de disputa.

A melhor tenista brasileira da história, no entanto, teve seu auge antes da era aberta do tênis, que começou em 1960. Ela terminou a grandiosa carreira com sete Grand Slams em simples, sendo três vezes em Wimbledon (1959, 1960 e 1964) e quatro no US Open (1959, 1963, 1964 e 1966). Em duplas, Maria Esther faturou 11 títulos nos quatro Grand Slams (Australian Open e Roland Garros também).

A classificação também pode dar a Bia a 12ª posição do ranking do WTA, uma a mais do que ocupava quando iniciou a campanha. A vitória rendeu mais 110 pontos, e ela chegou a 2745. Para voltar ao top 10 do ranking, a tenista de São Paulo precisa somar mais 265 pontos. Desta forma, ela ultrapassa Krejcikova e Kasatkina, que já foram eliminadas em Wimbledon. De quebra, ela ainda encheu o bolso: Bia garantiu uma premiação de 207 mil libras (cerca de R$ 1,2 milhão).

O jogo

Logo no primeiro game de jogo, Bia Haddad teve um break point e aproveitou, abrindo 1/0. A brasileira seguiu dominando a adversária e chegou aos 3/0. A romena conseguiu uma quebra e, na sequência, confirmou seu serviço para encostar em 3/2. Bia, então, retomou o domínio do set. Voltou a quebrar o saque de Cirstea (4/2), confirmou seu ponto no serviço (5/2) e fechou o primeiro set em 6/2, mais uma vez com quebra.

Bia, que é a segunda tenista com mais viradas no ano, nove no total, também não precisou sofrer no segundo set. Tratou logo de quebrar o saque de Cirstea e repetiu a consistência, abrindo 3 a 0. Sacando, chegou aos 4/0, quando a oponente, enfim, conseguiu ganhar o primeiro game. A brasileira, sacando, alcançou os 5/1. Cirstea descontou (5/2). Bia foi para o saque para fechar a partida em dois sets.

E a brasileira está com sorte de campeã, como dizem. Logo após o último ponto, começou a chover em Londres, e a rodada foi interrompida.