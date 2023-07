Bruno Lage é o novo técnico do Botafogo. O português cedeu às investidas de John Textor e assinou um contrato curto, por ora até o fim de 2023. O vínculo breve não significa que ele necessariamente vai embora ao fim da temporada, mas deve-se a um receio por não saber como será a adaptação ao futebol brasileiro. Nada o impede de renovar em caso de bom trabalho.

A ideia inicial de Textor era assinar com Lage até o fim de 2024, mas as partes ficaram satisfeitas com esse acordo inicial. Lage sempre foi a opção preferencial de John Textor desde a saída de Castro, anunciada há uma semana. O técnico havia sinalizado positivamente, mas sua família tinha receio de se mudar para o Brasil, o que foi contornado nas últimas reuniões. O português já trabalhou com dois atletas do elenco alvinegro: Marçal e Gabriel Pires.

Lapidado nas divisões de base do Benfica, Bruno Lage deixou Portugal em 2012 para trabalhar na base do Al Ahli, dos Emirados Árabes. Foi ainda auxiliar de Sheffield Wednesday e Swansea antes de voltar a Lisboa para assumir o time B dos Encarnados. Em janeiro de 2019, assumiu pela primeira vez o comando de uma equipe principal, a do Benfica. E de cara foi campeão nacional. Ele deixou o Benfica em junho de 2020, pouco antes do fim da temporada - atrasada pela pandemia.

No meio de 2021, Bruno Lage chegou ao Wolverhampton e fez boa campanha na Premier League, terminando em 10º lugar. Deixou o clube em outubro de 2022 e estava sem clube desde então. No mês passado, chegou a negociar com o Atlético-MG, mas decidiu não trabalhar no Brasil, o que mudou com a insistência de John Textor nos últimos dias.

Esse será o primeiro trabalho de Lage na América do Sul. A missão é manter a campanha absurda do Glorioso no Brasileirão e devolver um título que não vai para General Severiano desde 1995. O alvinegro lidera a competição, com 33 pontos, sete a mais do que o vice-líder Grêmio.