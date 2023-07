Bia Haddad vence romena de virada e já faz sua melhor campanha na grama sagrada de Wimbledon

Não bastasse fazer história no saibro de Roland Garros, quando chegou à semifinal, a brasileira Bia Haddad, de 27 anos, agora quer escrever seu nome em Wimbledon, na mesma grama em que Maria Esther Bueno foi tricampeã na década de 60. Nesta quinta-feira (6), a número 13 do ranking da WTA precisou - de novo! - superar barreiras para buscar uma virada contra a romena Jaqueline Cristian, 133 do mundo, e avançar à terceira rodada do Grand Slam mais tradicional do tênis. Bia nunca tinha chegado tão longe no torneio.

A paulista de 1,85m venceu por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/2 e 6/4. Foi a nona vitória de virada da brasileira somente em 2023. O número só é menor do que o da russa Anastasia Potapova, número 23 da WTA, que tem dez.

Na terceira rodada, Bia vai encarar outra romena, Sorena Cirstea, que ocupa a 37ª colocação no ranking. Também nesta quinta, Sorena derrotou a russa Jelena Ostapenko, também de virada, por 4/6, 7/6 e 6/4. No histórico de confronto entre as duas, a rival leva vantagem: 4 vitórias contra uma da brasileira, neste ano, no WTA de Adelaide.

O jogo

Jaqueline Cristian teve um início agressivo. As duas confirmaram seus primeiros serviços, mas Bia alcançou a quebra no quinto game. Vencia, àquela altura, por 3/2. A romena, porém, devolveu logo na sequência, deixando o placar em 3/3. Num vacilo, Bia abriu espaço para a virada. No último game, a brasileira chegou a ter 40/15, mas permitiu a quebra: 6/4.

Bia quebrou o saque da romena logo no terceiro set. Depois, conseguiu uma nova quebra mais à frente e abriu 5/1. Jaqueline até confirmou mais um saque, mas Bia fechou o set e empatou o jogo na sequência: 6/2.

Na volta à quadra, Bia manteve o ritmo. Conseguiu uma nova quebra no terceiro game e abriu vantagem. Jaqueline teve cinco chances de devolver logo na sequência, mas Bia salvou todas para marcar 3/1. A brasileira ganhou confiança para se soltar. Com um jogo agressivo, passou a pressionar a romena em busca do fim do jogo. No fim, confirmou o serviço e fechou em 6/4.

Tragédia

A polícia britânica informou que uma menina de 8 anos de idade morreu quando um carro invadiu uma escola primária de Wimbledon, a menos de um quilômetro de onde acontece o Grand Slam de tênis, no sul de Londres, nesta quinta-feira (6).

Um total de 16 pessoas, várias delas crianças, foram atendidas no local e 10 foram levadas ao hospital, disseram os serviços de emergência.

"Também podemos confirmar que a motorista do veículo, uma mulher de 40 anos, foi presa sob suspeita de causar a morte por direção perigosa", disse a Polícia Metropolitana de Londres em um comunicado.

O veículo, uma Land Rover, colidiu frontalmente com um dos prédios da "The Study Prep", uma escola para meninas de 4 a 11 anos em Camp Road, disse a polícia.