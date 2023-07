Flamengo vence o Furacão de virada e larga na frente nas quartas de final da Copa do Brasil

O Flamengo levou um susto, mas mostrou poder de reação e venceu o Athletico-PR por 2 a 1, de virada, nesta quarta-feira (5), no Maracanã, pelo primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. Agora, o Rubro-Negro pode até empatar fora de casa, na Arena da Baixada, em Curitiba, na próxima quarta (12), que ainda assim garante uma vaga para efrentar Bahia ou Grêmio nas semifinais.

O Flamengo venceu com gols de Pedro, de pênalti, e Bruno Henrique, ambos no segundo tempo. O Furacão abriu o placar com o uruguaio Canobbio, aos oito minutos do primeiro tempo.

O jogo

O Athletico entrou na partida para segurar o empate e jogar com bolas longas. Foi assim que colocou a bola na rede com Canobbio na única grande chance que teve. O Flamengo teve a bola na maior parte do tempo, mas não conseguiu transformar isso em grandes oportunidades. Foram apenas duas nos 45 minutos iniciais, uma em cobrança de falta de Arrascaeta e outra em cabeçada de Pulgar, a única do time na direção do gol, facilmente defendida por Bento.

Depois do intervalo, o Flamengo colocou a "vassoura atrás da porta" e mostrou que a visita não era bem-vinda em sua casa. Aos dois minutos, Arrascaeta deu o primeiro susto em chute rasteiro. Aos seis, o árbitro Flávio Rodrigues de Souza contou com ajuda do VAR para marcar pênalti de Madson sobre Arrisca. Pedro bateu bem e não deu chances para Bento.

O Fla, que já era melhor, cresceu ainda mais na partida. E a entrada de Bruno Henrique no lugar de Victor Hugo, aos 20, era tudo que o time precisava para buscar de fato a vitória. O camisa 27 precisou de cinco minutos para fazer a diferença. Após cruzamento de Arrascaeta, ele subiu dois "andares" a mais que Fernandinho e cabeceou para o fundo das redes. BH ainda teve chance de ampliar aos 35, mas pecou pelo preciosismo ao tentar encobrir o goleiro Bento.