Em 'chamas', Botafogo vence mesmo sem Luis Castro, mantém distância na liderança e afunda o Vasco

Parece que o Botafogo não sentiu tanto a saída do técnico Luis Castro. Com o interino Cláudio Caçapa na área técnica, o Glorioso venceu o Vasco por 2 a 0 neste domingo (2), no Engenhão, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, e manteve os 100% dentro do seu estádio. O placar não retrata o que foi o jogo, com a equipe da casa dominante ao longo dos 90 minutos. Os gols foram marcados por Luis Henrique, aos oito minutos, após tabelinha com Tiquinho Soares dentro da área, e Carlos Alberto, aos 49, após bela jogada individual.

Essa foi a 11ª vitória do Botafogo em 13 jogos no Brasileiro. São cinco consecutivas. O alvinegro chegou aos 33 pontos e manteve os sete pontos de distância para o vice-líder Grêmio. Já o Vasco, que ensaiou uma reação no torneio após vitória contra o Cuiabá na última rodada, somou seu oitavo revés na competição. São só duas vitórias que mantêm o cruzmaltino na 18ª colocação. O Vasco pode terminar a rodada a cinco pontos de sair da zona do rebaixamento.



O jogo

O Botafogo teve as melhores chances da primeira etapa. Aos 16 minutos, Léo Jardim foi obrigado a fazer grande defesa em cabeçada de Tiquinho Soares. A equipe alvinegra foi superior até os 30 minutos, quando o jogo ficou mais parado, pelos atendimentos médicos a Rafael. O lateral foi substituído por Di Plácido, deixando o campo com muitas dores, de maca.



O Botafogo voltou ainda mais intenso do intervalo. E o gol não tardou para acontecer. Aos sete, após tabela entre Luís Henrique, Eduardo e Tiquinho, o camisa 11 recebeu passe em velocidade e abriu o marcador. Aos 22, Marlon Freitas finalizou da meia-lua e por pouco não marcou um golaço. Aos 23, a melhor chance para o Vasco no jogo. Adryelson perdeu bola para Alex Teixeira na intermediária. O camisa 7 vascaíno entrou livre na área, cara a cara com Lucas Perri, mas chutou em cima do goleiro.

Tchê Tchê e Marlon Gomes disputam a bola (Foto: Vítor Silva/BFR)

Aos 25, foi Leo Jardim que salvou o Vasco depois de uma cabeçada de Júnior Santos. Depois de tanto insistir, o Glorioso foi recompensado aos 49 minutos. Carlos Alberto arrancou pela esquerda, deixou Puma Rodríguez no chão e deu números finais ao jogo.