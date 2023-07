Brasil arrasa o Chile no último amistoso antes da Copa do Mundo

A seleção brasileira feminina fez bonito em seu último amistoso antes da Copa do Mundo. Diante de 16 mil pessoas no Mané Garrincha, em Brasília, o Brasil goleou o Chile por 4 a 0, neste domingo (2), e deixou o campo sob aplausos da torcida. Os gols foram marcados por Gabi Nunes, Duda Sampaio e Luana, no primeiro tempo, e Geyse, aos quatro minutos da segunda etapa.

Nesta segunda-feira, a delegação viaja em voo fretado para a Austrália em busca do título inédito. O destino é Gold Coast, local da primeira fase de treinamentos. A equipe seguirá no dia 18 para Brisbane, onde será a base na primeira fase da Copa. A estreia no Grupo F será no dia 24 de julho, contra o Panamá, em Adelaide. Depois, o Brasil jogará contra a França, dia 29, em Brisbane, e Jamaica, dia 2 de agosto, em Melbourne.



O jogo

O Brasil não demorou para abrir o placar. Aos quatro minutos, Nicole cruzou pela direita e achou Gabi Nunes dentro da área, que cabeceou sem chances para a goleira Canales. O Chile tentou responder no minuto seguinte, com finalização perigosa de Urrutuia, mas Lelê fez importante defesa. As chilenas chegaram de novo aos 23, com falta pela esquerda de ataque. Araya cobrou direto e acertou a trave de Letícia.

Quando o adversário era melhor, a seleção brasileira encontrou mais um gol de cabeça, e novamente pelo lado direito de ataque. Geyse tentou infiltrar na área, a zaga afastou parcialmente, e a bola sobrou com Antônia, que cruzou na cabeça de Duda Sampaio: 2 a 0. O Brasil ampliou com Luana, aos 34, em um golaço da entrada da área.

Gabi Nunes marcou o primeiro gol do Brasil (Foto: Thaís Magalhães/CBF)

O time canarinho voltou do intervalo com o mesmo ímpeto que encerrou o primeiro tempo. Curiosamente, o gol também saiu aos quatro minutos. E pela terceira vez, de cabeça. A diferença é que a jogada começou pelo lado esquerdo, com cruzamento perfeito de Tamires. Geyse se antecipou à zagueira e fez o quarto.

Aos 28, a técnica Pia Sundhage colocou Marta em campo. Última a se apresentar no sábado, devido ao atraso no seu voo para Brasília, a rainha sequer entraria conforme planejamento, mas Pia se rendeu aos pedidos da torcida. O jogo, no entanto, pouco mudou. O Brasil garantiu uma vitória convincente antes da estreia na Copa do Mundo.



BRASIL: Letícia; Antônia, Kathellen (Lauren), Rafaelle (Marta) e Tamires; Luana, Duda Sampaio, Nycole (Kerolin) e Ana Vitória (Mônica); Geyse (Andressa Alves) e Gabi Nunes. Técnica - Pia Sundhage