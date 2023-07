No Maracanã lotado, Flamengo vence o Fortaleza com assistência e golaço de Arrascaeta

No Maracanã lotado, o Flamengo venceu o Fortaleza por 2 a 0, neste sábado (1º), e manteve a terceira colocação do Brasileirão, com 25 pontos, cinco a menos que o líder Botafogo (que joga amanhã contra o Vasco). O Rubro-Negro terminou o jogo como vice-líder, mas o Grêmio fez o gol da vitória contra o Bahia aos 49 minutos do segundo tempo. O uruguaio Arrascaeta colocou o jogo no bolso: deu o passe para Gabigol abrir o placar e marcou o segundo numa pancada da entrada da área. Pikachu desperdiçou um pênalti para o Leão no primeiro tempo.

O Rubro-Negro emplacou a quarta vitória em cinco jogos no Campeonato Brasileiro. São sete nos últimos nove jogos. Já o Fortaleza, que vinha de duas vitórias importantes contra Cruzeiro e Atlético-MG, cai para nono, com 20 pontos, dois a menos que o Palmeiras, que por enquanto aparece abrindo a zona de classificação para a Libertadores.

O jogo

O Flamengo foi muito superior nos primeiros minutos, com muita posse de bola e no campo de ataque do adversário. No entanto, foi o time cearense que quase chegou ao gol. Aos 8, Lucero foi derrubado por Thiago Maia, mas Matheus Cunha defendeu o pênalti cobrado por Pikachu. Três minutos depois, o Flamengo chegou ao gol em bela jogada de Arrascaeta. O uruguaio cortou um adversário na intermediária e buscou Gabigol, que aproveitou o passe para abrir o placar.

No intervalo, o técnico Jorge Sampaoli fez três mudanças por problemas físicos. Gabigol, Everton Ribeiro e Léo deram lugar a Pedro, Bruno Henrique e David Luiz. O camisa 9 quase marcou em ótimo chute colocado. Mas o segundo gol rubro-negro saiu dos pés de Arrascaeta, que aproveitou sobra na área e mandou uma bomba, aos 18 minutos. No Fortaleza, algumas oportunidades foram criadas com Hércules e Pochettino, mas o Flamengo conseguiu retomar a posse de bola no fim para ficar com o resultado.

Ficha técnica

Flamengo 2 x 0 Fortaleza

Data do jogo: 1º de julho de 2023, sábado

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Público: 64.583 presentes

Renda: R$ 3.625.862,50

Gols: Gabigol (FLA), aos 14/1ºT, De Arrascaeta (FLA), aos 19/2ºT

Cartões amarelos: Pulgar (FLA), aos 44/1ºT, Bruno Henrique (FLA), aos 11/2ºT

Flamengo:

Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira (David Luiz, aos 33/1ºT) e Ayrton Lucas; Thiago Maia (Filipe Luís, aos 37/2ºT), Erick, Gerson, Arrascaeta (Victor Hugo, aos 33/2ºT) e Everton Ribeiro (Bruno Henrique, no intervalo); Gabigol (Pedro, no intervalo). Técnico: Jorge Sampaoli.

Fortaleza:

João Ricardo; Tinga (Dudu, aos 23/2ºT), Marcelo Benevenuto, Brítez e Bruno Pacheco; Caio Alexandre (Romarinho, aos 44/2ºT), Zé Welison (Hércules, no intervalo), Pikachu (Calebe, aos 20/2ºT) e Pochettino (Crispim, aos 44/2ºT); Thiago Galhardo e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.