São Paulo vence Fluminense com 'lei do ex' e cola no G4 do Brasileirão

O São Paulo fez o dever de casa e venceu o Fluminense por 1 a 0 neste sábado, no Morumbi, pela abertura da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Luciano, ex-Flu, marcou o gol da vitória aos 42 minutos do segundo tempo. Com postura defensiva, os cariocas não conseguiram produzir e agora têm a companhia dos paulistas na tabela classificação.

O São Paulo agora soma os mesmos 21 pontos do Fluminense, na sexta posição do Brasileirão - os cariocas estão na quinta colocação neste momento porque marcaram um gol a mais, 19 a 18. Ambos têm o mesmo número de vitórias, seis, e o mesmo saldo, cinco.

O jogo

Em casa e vindo de uma derrota, o São Paulo aplicou marcação pressão nos primeiros minutos. Sem muita criatividade para chegar na área adversária, os rivais insistiram no chute de fora, mas faltava calibrar a pontaria. A melhor chance não valeu: Fábio fez ótima defesa em cabeçada de Arboleda, mas o lance foi invalidado corretamente por causa de impedimento do zagueiro.

Na volta do intervalo, o São Paulo dominou as principais ações. Patryck e Juan, por exemplo, tiveram oportunidade de finalizar, mas foi Wellington Rato quem mudou a postura são-paulina. O gol salvador para o São Paulo saiu aos 42, com bom lançamento de Rafinha, desvio de David e finalização de Luciano.