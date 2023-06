No adeus de Luís Castro e Joel Carli, Botafogo empata com Magallanes e vai aos play-offs da Sul-Americana

O Botafogo empatou em 1 a 1 com o Magallanes-CHI nesta quinta-feira (29), no Engenhão, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O resultado não foi o suficiente para garantir ao Glorioso uma vaga direta nas oitavas de final. Em segundo lugar no grupo A, atrás da LDU-EQU, a equipe alvinegra vai passar por uma "repescagem" com os outros sete vice-líderes e os oito terceiros colocados da Libertadores.

O resultado do jogo ficou em segundo plano. Antes da bola rolar, o técnico Luís Castro adotou tom de despedida durante entrevista dada à Paramount, canal de TV que detém os direitos de transmissão da Copa Sul-Americana. Ao que parece, ele aceitou a proposta do Al Nassr, da Arábia Saudita, após 'lobby' sedutor dos árabes.

Além de um caminhão de dinheiro, com salário de 6 milhões de dólares (R$ 29 milhões) livres de impostos por ano e mansão de R$ 13 milhões, o Cristiano Ronaldo em 'telefone e osso' ligou para o conterrâneo com intuito de seduzi-lo. Cristiano é a grande estrela do time saudita.

"Ao longo da minha vida, eu me foquei naquilo que é meu compromisso. Meu compromisso de hoje é sempre o que me acompanha sempre. Sempre cumpri meus contratos, cumpri todas as alíneas que as duas entidades assinam. Assinou o Botafogo, assinei eu. Uma das alíneas diz que, se eu quiser sair antes, tenho que dar ao Botafogo aquilo que iria receber até o fim da temporada", falou Castro.

Luís Castro (Foto: Vítor Silva/BFR)

Quem também se despediu do Botafogo e do futebol foi o zagueiro Joel Carli. O Xerife chegou ao Botafogo em 2016, vindo do Quilmes, da Argentina. Desde então, disputou 190 jogos e virou ídolo. Seu auge pelo Glorioso foi no gol do título do Campeonato Carioca de 2018. Também foi fundamental para o acesso à Série A em 2021.

O jogo

O Botafogo dominou o primeiro tempo. Aos 18, abriu o placar. Marlon Freitas tabelou com Eduardo e finalizou para as redes. Na comemoração, o jogador foi até o banco de reservas comemorar com Joel Carli. O Glorioso chegou outras duas vezes com perigo: aos 28, Eduardo tirou tinta da trave; aos 48, no último lance do primeiro tempo, Rafael cobrou o escanteio, Adryelson se adiantou na primeira trave e cabeceou por cima.

O Botafogo voltou impetuoso do intervalo e criou três boas chances antes do ponteiro completar dez voltas no relógio. Mas tudo começou a desandar aos 21, quando o mesmo Marlon Gomes que marcou o gol foi expulso após levantar demais o pé. É como dizia o Harvey Dent (Duas Caras: 'Ou se morre como herói, ou vive-se o bastante para se tornar o vilão'.

Com 10, o Botafogo ouviu do locutor do Engenhão o segundo gol do LDU-EQU contra Universidad César Vallejo-PER, que o colocava atrás dos equatorianos na tabela. Para piorar de vez, levou o gol de empate aos 34, com o atacante Zapara. Nos acréscimos, mesmo com o resultado ruim, Luís Castro ainda colocou Joel Carli para ser ovacionado e se aposentar dentro das quatro linhas.