Fluminense só empata com Sporting Cristal-PER em casa, mas se classifica às oitavas da Libertadores

O Fluminense não deu espetáculo, mas fez o bastante para se classificar às oitavas de final da Libertadores como o líder do grupo D,. O Tricolor empatou em 1 a 1 com o Sporting Cristal-PER nesta terça-feira (27), no Maracanã, no Rio de Janeiro, e somou os mesmos 10 pontos do River Plate-ARG, porém com vantagem no saldo de gols: 5 a 0. Os gols foram marcados por Cano, para o Fluminense, e Brenner, para os peruanos.

Agora, a equipe de Fernando Diniz aguarda o primeiro adversário do mata-mata. O rival será conhecido mediante sorteio e sairá de um entre os 16 segundos colocados de cada grupo. O Sporting Cristal, na terceira colocação, ainda disputará a Sul-Americana.

O jogo

O Fluminense começou a partida sendo pressionado pelo Sporting Cristal, que estava em cima na marcação. O jogo estava quente, com muitas faltas, até que, aos 21, Cano recebeu passe na entrada da área e fez a torcida explodir com um belo gol. O Fluminense começou a dominar o jogo, mas, logo no em seu melhor momento, levou o gol de empate aos 36 minutos. Hohberg cobrou escanteio na cabeça do brasileiro Brenner, que subiu bem para igualar o marcador.



Na segunda etapa, o Sporting Cristal seguiu em cima do Fluminense, deixando a equipe de Fernando Diniz desconfortável para sair jogando desde o campo de defesa. As duas equipes tiveram chances, mas a rede não balançou. Foi com tensão e um pouco de sufoco, com a pressão dos peruanos no fim, mas o Fluminense conseguiu a classificação para as oitavas de final da Libertadores.