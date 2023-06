Pia Sundhage anuncia lista do Brasil para Copa do Mundo feminina

A técnica Pia Sundhage anunciou, nesta terça-feira (27), na sede da CBF, no Rio de Janeiro, a lista de jogadoras convocadas pela seleção brasileira para a Copa do Mundo Feminina de 2023. O torneio começa no dia 20 de julho e será disputado na Austrália. O Brasil estreia contra o Panamá, no dia 24.

A relação tem 23 nomes, sendo 11 estreantes, e mais três suplentes em caso de lesão. A mais experiente da lista é a rainha Marta, que vai disputar o Mundial pela sexta vez. Já a recordista de Copas, com sete participações, também é brasileira: a volante Formiga, que se despediu da seleção brasileira em novembro de 2021.

Marta também é a maior artilheira das Copas do Mundo, entre homens e mulheres, com 17 gols. Ela é nome certo nas listas de convocadas e no time titular desde a edição de 2003, nos Estados Unidos. Desta vez, a camisa 10 pode começar no banco.

Desde a primeira edição, em 1991, foram chamadas até hoje 101 atletas do Brasil.

As convocadas do Brasil para a Copa:

Goleiras: Letícia Izidoro (Corinthians), Bárbara (Flamengo) e Camila (Santos);

Letícia Izidoro (Corinthians), Bárbara (Flamengo) e Camila (Santos); Defensoras: Antônia (Levante), Bruninha (Gotham FC), Kathellen (Real Madrid), Lauren (Madrid CFF), Mônica Hickman (Madrid CFF), Rafaelle (Arsenal) e Tamires (Corinthians);

Antônia (Levante), Bruninha (Gotham FC), Kathellen (Real Madrid), Lauren (Madrid CFF), Mônica Hickman (Madrid CFF), Rafaelle (Arsenal) e Tamires (Corinthians); Meio-campistas: Duda Sampaio (Corinthians), Kerolin (North Carolina Courage), Luana (Corinthians), Adriana (Orlando Pride), Ana Vitória (Benfica) e Ary Borges (Racing Louisville);

Duda Sampaio (Corinthians), Kerolin (North Carolina Courage), Luana (Corinthians), Adriana (Orlando Pride), Ana Vitória (Benfica) e Ary Borges (Racing Louisville); Atacantes: Andressa Alves (Roma), Geyse (Barcelona), Nycole (Benfica), Bia Zaneratto (Palmeiras), Debinha (Kansas City Current), Gabi Nunes (Madri CFF) e Marta (Orlando Pride).

Andressa Alves (Roma), Geyse (Barcelona), Nycole (Benfica), Bia Zaneratto (Palmeiras), Debinha (Kansas City Current), Gabi Nunes (Madri CFF) e Marta (Orlando Pride). Suplentes: Tainara (Bayern de Munique), Aline Gomes (Ferroviária) e Angelina (OL Reign).

O Brasil está no Grupo F e estreia no dia 24 de julho, contra o Panamá, em Adelaide. Depois, joga contra a França, dia 29, em Brisbane, e Jamaica, dia 2 de agosto, em Melbourne.A treinadora sueca disse estar "muito animada".

"A gente está indo para a Copa do Mundo, temos os melhores países lá. Os dez melhores times têm chances de ganhar, e o Brasil é o oitavo. Com sorte, qualquer um destes pode ganhar. O céu é o limite. Se o Brasil tem chance de ser campeão? Com certeza! Com o histórico que temos e o apoio, pode ser" disse Sundhage.

As jogadoras convocadas se apresentarão ainda esta semana para iniciar os treinamentos. Antes de viajar para a Austrália, a seleção fará um amistoso de despedida da torcida, no próximo domingo, contra o Chile, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Estreantes