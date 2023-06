Gerson tem noite de 'garçom', Flamengo vence o Santos na Vila Belmiro vazia e sobe para terceiro

O Santos lutou, buscou o empate duas vezes, mas não resistiu à superioridade do Flamengo. Em partida de cinco gols e uma "gafe" no uniforme, o Rubro-Negro venceu o Peixe por 3 a 2 neste domingo (25), na Vila Belmiro totalmente fechada para os torcedores, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Fla marcou com Everton Cebolinha, no primeiro tempo, e Erick Pulgar e Everton Ribeiro, na segunda etapa. O time da casa descontou com Mendoza e Rodrigo Fernandes.

A vitória representa uma recuperação aos visitantes, haja vista que foram goleados por 4 a 0 na rodada passada. Além disso, significa um salto na tabela de classificação. O Flamengo chegou aos 22 pontos e ultrapassou o Palmeiras, que perdeu para o Botafogo também neste domingo. Aliás, oito pontos separam os rivais cariocas no campeonato.

Já o Santos chega a cinco jogos sem vencer, sendo duas derrotas consecutivas, e fica ainda mais imerso na crise que culminou em quebradeira em seu estádio na rodada passada. Agora o time soma 12 pontos, em 13º, mas apenas dois pontos acima do Goiás, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

Além das três assistências de Gerson, a noite foi marcada por uma gafe do Flamengo na confecção dos uniformes. A equipe, que tradicionalmente coloca um 'patch' de campeão, trocou a taça da Copa do Brasil pela do Campeonato Brasileiro. Porém, o campeão brasileiro do ano passado foi o Palmeiras, e não o Fla.

'Patch' do Flamengo com a taça do Campeonato Brasileiro de 2022 (Foto: Foto: Reprodução)

Primeiro tempo

Embora fora de casa, o Flamengo explorou sua superioridade técnica e teve mais iniciativa. Assim, encontrou espaços e conseguiu chegar com menos dificuldade ao ataque. Aos 20, após cruzamento de Fabrício Bruno, a sobra ficou com Cebolinha, que abriu o placar com um bonito chute. A equipe de Sampaoli teve chances para ampliar, mas faltou calma na hora “h”. E foi punido por isso. Em um rápido contra-ataque no fim da primeira etapa, Soteldo cruzou para Mendoza empatar.

Segundo tempo

No segundo tempo, o primeiro a levar perigo foi o Santos. Logo aos dois minutos, o atacante Marcos Leonardo, principal jogador da equipe, recebeu em profundidade, arriscou de longe e quase surpreendeu Matheus Cunha. O Flamengo respondeu rápido e com precisão.

Aos quatro, Gerson cruzou na cabeça do baixinho Everton Ribeiro, que só deslocou o goleiro João Paulo. Mais uma vez o Peixe buscou o empate, e sem dar tempo de sofrer o golpe. Aos seis, após cobrança de falta e rebote de Matheus Cunha, Rodrigo Fernandes empatou. Mas o dia era mesmo rubro-negro. Aos 11, Gerson deu nova assistência, dessa vez para o chileno Erick Pulgar bater no canto e dar números finais ao jogo.

Pulgar e Everton Ribeiro comemora gols (Foto: Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Ficha técnica

Santos 2x3 Flamengo - 12ª Rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Vila Belmiro-SP

Data e hora: 25/06/2023 às 18h30

Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio (FIFA/GO), Guilherme Dias Camilo (FIFA/MG) e Leone Carvalho Rocha (GO)

Cartões amarelos: Lucas Pires (SAN) e Luan Dias (SAN)

Gols: Everton Cebolinha (21'1°T), Mendoza (39'1°T), Everton Ribeiro (4'2°T), Rodrigo Fernández (6'2°T) e Erick (11'2°T).

Flamengo

Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Filipe Luís); Erick, Gerson e Victor Hugo (Thiago Maia); Everton Ribeiro (Arrascaeta), Everton Cebolinha (BrunoHenrique) e Gabi (Pedro).

Técnico: Jorge Sampaoli.

Santos

João Paulo; Gabriel Inocêncio, Joaquim, Messias e Lucas Pires; Rodrigo Fernández (Sandry), Dodi (Bruno Mezenga) e Lucas Lima (Luan Dias); Mendoza, Soteldo (Ângelo) e Marcos Leonardo.

Técnico: Claudiomiro.