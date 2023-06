De virada e com menos um por 45 minutos, Fluminense vence Bahia em jogo dramático

O Fluminense buscou uma virada heróica contra o Bahia neste sábado (24), no Maracanã, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time de Fernando Diniz viu o adversário sair na frente do placar, com gol de Vinicius Mingotti aos 27 primeiro tempo, depois teve o zagueiro Nino expulso, aos 37, mas, mesmo com 10 jogadores durante todo o segundo tempo, garantiu a vitória com gols de Gabriel Pirani e Lelê.

Com o resultado, o time da casa chegou aos 21 pontos, provisoriamente na terceira colocação. É provável que o Flu perca posições ao longo da rodada, mas é certo que dormirá dentro do G4. Já o Bahia estacionou na 14ª posição, com 12 pontos. O Tricolor baiano está somente um ponto à frente do Goiás, primeiro dentro da zona de rebaixamento, que tem 11.

O jogo

Tudo parecia dar errado para o Fluminense contra o Bahia. O time começou muito bem, criou cinco grandes oportunidades nos primeiros 15 minutos, mas, mesmo superior, viu o adversário sair na frente do placar após contra-ataque concluído por Vinicius Mingotti, aos 27. Depois, aos 36, o zagueiro Nino fez falta dura no próprio Mingotti e, com a ajuda do VAR, foi expulso pelo árbitro Sávio Pereira Sampaio, deixando a equipe com 10 jogadores para todo o segundo tempo.

Mesmo em desvantagem numérica, o Fluminense voltou com uma proposta ofensiva do intervalo. E não tardou a ser recompensado pela coragem. Logo aos três minutos, o atacante Lelê, que havia perdido boas chances no primeiro tempo, se redimiu e empatou o marcador. Ele aproveitou bola mal rebatida por Cicinho, após chute de Samuel Xavier, e cabeceou para o fundo das redes.

O gol deu uma dose de ânimo ao time da casa, que buscou a virada logo depois. Aos seis, Pirani tabelou com Keno, entrou livre na área e deslocou Mateus Claus. Dessa vez, o VAR "jogou" ao lado do Flu e validou o gol que havia sido anulado pelo assistente.

Na raça, o Flu se segurou do jeito que deu para garantir os três pontos até o apito final. O Bahia tentou correr atrás do placar, mas só causou perigo no fim da segunda etapa. O time de Renato Paiva controlou a bola, fez pressão, mas não conseguiu marcar. O goleiro Fábio fez boas defesas.