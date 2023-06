Vasco não colabora, perde mais uma em casa e amarga a vice-lanterna do Brasileiro

Parece filme repetido. Nas arquibancadas, a torcida mais uma vez compareceu em peso na esperança de voltar para casa com uma história feliz para contar. Mas dentro das quatro linhas, como vem acontecendo há 10 jogos, o Vasco não colaborou. Num jogo seis pontos, na briga contra o rebaixamento, Cruzmaltino perdeu por 1 a 0 para o Goiás nesta quinta-feira (22), em São Januário, e se manteve na vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, com apenas seis pontos, seis atrás do primeiro time fora da zona do rebaixamento, o Cuiabá, que tem 12.O único gol da partida foi marcado pelo volante Morelli.

Esta é a sexta derrota consecutiva do Cruzmaltino carioca na competição. Segue sendo o único time sem vencer em casa. Enquanto isso, o técnico Mauricio Barbieri continha respaldado pela 777. Já o Goiás, que não tem nada com isso, venceu seu primeiro jogo fora do Serra Dourada, o terceiro no torneio, e chegou a 11 pontos, ainda dentro da zona do rebaixamento.

Primeiro tempo

O Vasco teve mais de 10 dias para treinar, mas não aproveitou esse tempo. Sem o volante Jair, que dá mais qualidade na saída de bola, a equipe de Maurício Barbieri abusou dos cruzamentos na área e foi pouco criativa na primeira etapa. Ainda assim, acertou a trave em duas oportunidades, numa cabeçada de Leo Pele, aos 23, que culminou em gol anulado de Andrey por impedimento no rebote, e num chute de fora da área de Marlon Gomes, aos 32. Aos 40, Matheus Cocão também teve chance clara para abrir o placar, mas, desequilibrado, chutou fraco para boa defesa de Tadeu. Aos 43, foi a vez do Goiás ter um gol anulado, com o zagueiro Lucas Halter.

Segundo tempo

O Vasco conseguiu fazer um segundo tempo ainda mais pragmático que o primeiro. E quem se deu bem foi o Goiás, que achou um gol com o volante Morelli aos 32 minutos do segundo tempo. O goleiro Léo Jardim contribuiu ao pular para o lado errado. Aos 31, Andrey levou um cartão amarelo, o terceiro no acumulativo, o que significa que ele não atua mais pelo time, visto que seu contrato de empréstimo termina no dia 30 de junho. A derrota, sexta consecutiva, deixou a torcida revoltada nas arquibancadas. Barbieri, mais uma vez, saiu vaiado. Nos acréscimos, os torcedores ainda deram grito de “olé” como protesto.