Em noite de Fábio e Guga, Fluminense empata com o Atlético em Volta Redonda

Fluminense e Atlético-MG disputaram um jogo de seis pontos nesta quarta-feira (21), no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), pela 11ª rodada do Campeonato Brasil. Em noite inspirada de Fábio, velho conhecido do Galo desde a época do Cruzeiro, o time da casa conseguiu segurar o empate em 1 a 1, o que diante das circunstâncias não pode ser considerado de todo ruim.

O jogo, curiosamente, foi protagonizado pelos dois laterais do Tricolor. Na esquerda, Guga fez contra pela direita, Samuel Xavier deixou tudo igual ainda no primeiro tempo. O Fluminense se manteve na quinta colocação, com 18 pontos. Já o Atlético segue em quarto lugar, abrindo a zona de classificação para a fase de grupos da Libertadores, com 19.

A partida também marcou a estreia do técnico Luiz Felipe Scolari, o Felipão, à frente do Galo. Durante a Data Fifa, Eduardo Coudet entrou em atrito com torcedores e diretoria, o que culminou em seu desligamento no dia 11 de junho. No dia 16, Felipão aceitou a proposta para retornar à área técnica. Desde janeiro, ele era diretor do Athletico-PR. Antes, em 2022, foi técnico do time. Sua saída foi polêmica e gerou a demissão do treinador Paulo Turra.

Primeiro tempo

Os adversários mostraram uma etapa inicial equilibrada. Os visitantes abriram o placar com a nova lei do ex. O lateral Guga, ex-Galo, marcou contra após jogada pelo lado esquerdo de ataque do Atlético, principal válvula de escape da equipe. Poucos minutos depois, o Fluminense deixou tudo igual novamente, em bonito gol do também lateral Samuel Xavier, aproveitando rebote de fora da área.

Segundo tempo

O Atlético voltou mais ligado do intervalo. Logo aos dois minutos, o atacante Pavón obrigou Fábio a fazer grande defesa. O Galo, que sufocava a saída de bola do Tricolor, chegou com perigo novamente aos seis, mas Paulinho, na pequena área, também parou no vetereano. Fábio foi se transformando no nome do jogo. Aos 36, ele fez outra defesa importante em chute de Mariano, que ainda contou com desvio de Guga. O time da casa só conseguiu levar perigo aos 36 minutos, com chute cruzado de Gabriel Pirani. Cano, porém, não alcançou a bola.