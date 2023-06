Flamengo atropela o Grêmio com gol de Bruno Henrique e entra no G-4 do Brasileirão

Em duelo válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro , o Flamengo venceu o Grêmio neste domingo no Maracanã por 3 a 0.

O embalado Flamengo conquistou mais uma vitória. Neste domingo, o Rubro-Negro fez 3 a 0 no Grêmio , no Maracanã, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro . O clube carioca chegou à marca de dez jogos de invencibilidade no geral (somando Copa do Brasil e Libertadores), sendo sete vitórias e três empates.

O trabalho de Jorge Sampaoli dá frutos e agora o técnico argentino vai ter tempo para treinar, devido à parada do calendário para a Data Fifa. Ele alcança o "respiro" vivo nas três frentes: Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão. Além de implantar de vez a ideia de jogo, o comandante vai poder recuperar o time dos problemas físicos.

Com a vitória sobre o Grêmio, o Flamengo pulou para o terceiro lugar do Campeonato Brasileiro, agora com 19 pontos. O Grêmio continua com 17 pontos e caiu para a sexta colocação.

O Flamengo volta a campo no dia 22, quando visita o Bragantino, no Estádio Nabi Abi Chedid. Já o Grêmio recebe o América-MG, também no dia 22, na Arena do Grêmio.

O duelo

O técnico Jorge Sampaoli fez mudanças no Flamengo. Ele voltou a escalar três zagueiros (Léo Pereira retornou ao time) e deu descanso a Ayrton Lucas. Além disso, Everton Cebolinha foi titular no lugar de Thiago Maia e Gabigol, recuperado de lesão muscular, ocupou a vaga de Pedro.

A primeira chance foi rubro-negra. Aos dois minutos, Arrascaeta cobrou falta pela direita e Erick Pulgar, de cabeça, desviou para fora. O Grêmio respondeu aos três minutos. Após cruzamento da esquerda, Villasanti se antecipou a David Luiz e completou à direita de Matheus Cunha. A bola bateu na rede pelo lado de fora. O Tricolor Gaúcho assustou de novo três minutos depois. Após falta cobrada para a área, Bruno Uvini conseguiu cabecear, mas errou o alvo.

Aos oito, Gabigol recebeu pela direita e levantou para Cebolinha, do outro lado. A cabeçada do atacante foi para fora, com perigo. O jogo era agitado. Aos dez minutos, o Grêmio quase marcou um golaço. Cristaldo tabelou com Suárez e arriscou de fora da área. A bola saiu à direita.

O Grêmio novamente chegou aos 15 minutos. Após erro de passe de Léo Pereira, Suárez driblou Fabrício Bruno e cruzou. Caído, Bitello ajeitou para Cristaldo. Ele chutou para a defesa de Matheus Cunha. A "lei do ex" apareceu no Maracanã. Aos 23 minutos, Wesley recuperou a bola pela direita, avançou e tocou para Cebolinha. O atacante, ex-Tricolor Gaúcho, enganou a marcação e bateu no canto: 1 a 0.

Aos 29, Cristaldo arriscou de fora da área e novamente levou perigo. A bola foi para fora. O Flamengo deu a resposta três minutos depois. Wesley recebeu de Arrascaeta e cruzou para Gabigol. Gabriel Grando abafou o atacante e fez grande defesa. O clube carioca passou a controlar o jogo e foi para o intervalo em vantagem.

Dois gols na etapa final

Sampaoli fez duas mudanças no intervalo. Ele colocou Ayrton Lucas e Pedro. Saíram Léo Pereira e Gabigol. Os dois voltaram ao time após problemas físicos. O Grêmio quase empatou aos 11 minutos. Após saída errada rubro-negra, Bitello foi lançado, invadiu a área, mas bateu para fora. O Fla respondeu três minutos depois. Arrascaeta acionou Pedro, que chutou para fora, com perigo.

O centroavante não vacilou na segunda oportunidade. Aos 19 minutos, Pedro recebeu presente, após passe errado de João Pedro, e chutou da entrada na área, no canto: 2 a 0. O Grêmio assustou com Suárez, aos 24. A cobrança de falta desviou e foi para fora. Depois, aos 29, Vina, mudança de Renato Gaúcho, quase diminuiu. Ele recebeu na entrada da área e mandou à esquerda, com perigo.

David Luiz foi providencial aos 33 minutos. Após cruzamento, Matheus Cunha cortou a bola. No rebote, Villasanti emendou. O zagueiro rubro-negro salvou. O Grêmio pressionou o Flamengo. Aos 42, Suárez quase diminuiu, mas mandou para fora. Dois minutos depois, o centroavante chutou. A bola bateu nas duas traves e não entrou.

O Flamengo teve chance para fazer o terceiro. Aos 46 minutos, Gerson lançou Bruno Henrique, alteração de Sampaoli. Ele chutou para fora. Três minutos depois, Villasanti acertou a trave. A bola do Grêmio não entrou e o Fla castigou. Aos 50 minutos, Gerson cruzou e Bruno Henrique marcou. Foi o primeiro gol dele depois que voltou a jogar após se recuperar de grave lesão. Ele não marcava desde abril de 2022. Festa completa. A vitória foi carioca no Maracanã.