Internacional leva sustos, mas vence o Vasco em casa pelo Brasileirão

Com o resultado construído em 20 minutos, o Internacional venceu o Vasco por 2 a 1 neste domingo (11), no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 10ª rodada do Brasileirão. Os gols foram marcados por Rômulo e Wanderson, enquanto os visitantes descontaram com Rayan.

O Colorado mostrou sua força como mandante, situação em que perdeu apenas uma vez no ano, e saltou três posições na tabela. Agora aparece em 10º, com 14 pontos. Já o Vasco chegou ao nono jogo consecutivo sem vitórias, sendo cinco derrotas seguidas, e termina a rodada em penúltimo, com seis pontos.

Primeiro tempo

Toda a cobrança das organizadas do Vasco parece que se voltaram contra os jogadores, que começaram desatentos e muito desorganizados em campo. O Inter, que não tinha nada com isso, abriu o placar com menos de três minutos. Após cobrança ensaiada de escanteio, Rômulo aproveitou desvio de Pedro Henrique no primeiro pau e apareceu livre na pequena área para abrir o placar.

O time de Mano Menezes recuou com o gol e deu a bola para o Vasco, que encontrou dificuldades para articular. Aos 14, Wanderson pegou rebote de Léo Jardim após chute de Luiz Adriano e ampliou o marcador. Naturalmente, veio a lembrança da goleada sofrida contra o Flamengo na última rodada, mas o garoto Rayan, de 16 anos, freou o pessimismo ao diminuir o placar aos 28.

Foi o primeiro gol dele como profissional. Também foi o jogador mais jovem a marcar pelo Cruzmaltino no século 21, com 16 anos, 10 meses e oito dias.



Segundo tempo

O cenário se repetiu na segunda etapa: o Vasco até tinha a bola, mas era pouco incisivo diante da retranca colorada. Quem primeiro levou perigo foi o time da casa. PH dominou pela meia direita e mandou uma bomba para fora. Enquanto o Inter buscava a troca de passes, o Vasco forçava as bolas aéreas, mesmo que sem um jogador de referência na área.

Barbieri olhou para o banco e viu que não tinha uma opção que cadenciasse o jogo ou desse mais criatividade ao meio de campo. Optou, portanto, por mais dois garotos para dar velocidade. Entraram Gabriel Pec e Erick Marcus nos lugares de Rayan, autor do gol e melhor do Vasco em campo, e Zé Gabriel.

Marcus ainda acertou o travessão, aos 38, após cruzamento de Puma. O lance deu um novo gás ao time carioca, que passou a pressionar o Inter em seu campo de defesa.

Aos 42 minutos, o Vasco chegou mais uma vez com perigo. Gabriel Pec carimbou a trave, e no rebote o goleiro John Victor, mesmo caído, fez milagre em finalização de Lucas Piton. Jogadores e comissão técnica vascaínos reclamaram de que a bola teria entrado toda.