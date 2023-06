Libertadores: meninos do Ninho marcam, Flamengo vence o Racing-ARG e se aproxima das oitavas

O Flamengo venceu o Racing-ARG por 2 a 1 nesta quinta-feira, no Maracanã, e encaminhou a classificação às oitavas de final da Libertadores. Com oito pontos, na vice-liderança do grupo A, o time de Jorge Sampaoli abriu três ante ao Ñublense-CHI, que tem cinco.

A diferença no saldo também é grande: cinco gols. O rubro-negro marcou com duas “crias” da base, o lateral-direito Wesley e o meia Victor Hugo. Os argentinos, que lideram a chave e já estão garantidos no mata-mata, descontaram com o paraguaio Matías Rojas, acertado com o Corinthians para o segundo semestre.



O Flamengo venceu no Maracanã pela 11ª vez consecutiva pela Libertadores, marca que só oito times conseguiram na história da competição.

A noite também foi de homenagens ao atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, que recebeu uma placa das mãos do presidente, Rodolfo Landim, e do vice-presidente de futebol, Marcos Braz, por ter ultrapassado Luizão como o maior artilheiro brasileiro da Libertadores. Contra o Nublense, o camisa 10 chegou ao 30º gol.



Marcos Braz, Gabigol e Rodolfo Landim (Foto: Marcelo Cortes/CRF)

Primeiro tempo



O início do primeiro tempo foi disputado no Maracanã, sem grandes chances para cada lado. Em um jogo truncado, com nove nove faltas cometidas, o Flamengo teve mais posse de bola (64%), mas não conseguia criar chances com a retranca do Racing, tanto que só finalizou três vezes.



Em uma delas, o lateral-direito Wesley, de 19 anos, marcou seu primeiro gol desde que virou profissional. A jogada começou no único escanteio que o Racing teve no primeiro tempo.

Após tentativa errada de jogada ensaiada, Everton Ribeiro puxou contra-ataque, trabalhou com Arrascaeta e Gerson, que deu passe na medida para Wesley. O camisa 43 recebeu na entrada da área e chutou no contrapé de Arias. Foi o sexto gol do Flamengo na Libertadores, o sexto nos 45 minutos iniciais.



Pulgar, Piovi (Racing) e Thiago Maia em disputa de bola (Foto: Foto: Divulgação/Racing)

Segundo tempo

O Racing começou com tudo na etapa final. Logo aos três minutos, Matías Rojas marcou um belo gol e empatou a partida.

O jogo ficou ainda mais truncado, sem grandes chances para cada lado. Sampaoli mexeu na equipe e colocou Victor Hugo e Cebolinha, que participaram do segundo gol. Pulgar fez grande jogada, tabelou com Everton, até que a bola sobrou para Victor Hugo marcar o gol da vitória do Flamengo.