Fluminense perde para o River no Monumental lotado, mas segue líder do grupo na Libertadores

O Fluminense perdeu a segunda seguida na Libertadores. O River Plate venceu o Tricolor por 2 a 0 nesta quarta-feira, no estádio Monumental completamente lotado, com 86 mil pessoas, recorde histórico de público. Os dois gols foram marcados no segundo tempo: o atacante Beltran, aos 4, e o meia Barco, de pênalti, aos 51. O River ainda teve um gol anulado.

Apesar da derrota, o time das Laranjeiras manteve a liderança do grupo, com nove pontos. O River ressurgiu dos "mortos" e foi a sete, mais vivo (vivo, muito vivo) do que nunca na competição. Um cenário que parecia distante quando foi goleado por 5 a 1 para este mesmo Fluminense no Maracanã.

O resultado do jogo, no entanto, ficou em segundo plano. Mais uma vez, brasileiros foram vítimas de racismo em um torneio na América do Sul.

Após episódios racistas nos jogos entre Nacional e Internacional, pela Libertadores, e Santos e Newells Old Boys, pela Sul-Americana, nesta semana, torcedores do River Plate imitaram macacos no caminho da torcida do Fluminense até o Monumental. Também há relatos de casos no estádio durante a partida.

Primeiro tempo

O River Plate dominou as ações ofensivas na primeira etapa. A estratégia do técnico Martín Demichelis era pressionar o Fluminense desde o campo de defesa, tentando impedir a saída de bola do Tricolor.

A melhor chance do jogo foi uma cabeçada de Beltrán, em que Fábio fez grande defesa. Na sequência, Nino salvou em cima da linha.

Beltran disputa bola com Samuel Xavier (Foto: Divulgação/River Plate)

Segundo tempo

Na etapa final, o River Plate voltou em cima do Fluminense mais uma vez e seguiu pressionando, até conseguir o gol com Beltrán, artilheiro da equipe no ano, logo aos quatro minutos. Herrera cruzou na medida para o atacante se antecipar a defesa e abrir o placar.

Sem grandes chances no segundo tempo, a equipe de Fernando Diniz levou perigo numa cabeçada de Cano, que Armani defendeu. No fim do jogo, Barco foi derrubado por André. O próprio meia cobrou e garantiu a vitória da equipe argentina.