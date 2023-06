Botafogo segura empate com a LDU na altitude e continua líder do grupo na Sul-Americana

Muito desfalcado e encarando a altitude de Quito, o Botafogo segurou o empate em 0 a 0 com a LDU na noite desta terça-feira (6), no Estádio Casa Blanca, e manteve-se na liderança do Grupo A da Copa Sul-Americana. O Fogão tem os mesmos 9 pontos que os equatorianos, mas está à frente por ter mais gols marcados (veja a classificação no fim do texto).

O confronto repetiu o placar do jogo no Nilton Santos, e agora a definição da chave ficou para a última rodada, dia 29 de junho. O Botafogo vai encarar o Magallanes (CHI) no Rio, enquanto a LDU recebe em Quito o já eliminado Universidad César Vallejo (PER). O primeiro colocado vai direto para as oitavas, enquanto o segundo disputa um playoff contra um dos terceiros da Libertadores.

O jogo

O Botafogo até tentou manter mais a posse de bola no começo, mas passou o primeiro tempo todo tomando pressão da LDU. As chances mais perigosas dos equatorianos saíram na primeira parte. Aos oito minutos, Angulo chutou forte e Lucas Perri fez grande defesa. Depois, aos 20, Alvarado recebeu de Ibarra e finalizou rasteiro cruzado, com a bola passando rente à trave.

Depois disso, a LDU continuou com as rédeas da partida, mas errando a mira (ainda bem). Numa dessas jogadas, Richard Mina cabeceou para fora, aos 23. Nos acréscimos, Angulo, sozinho, também cabeceou por cima. O Botafogo teve só uma chance, aos 40, com Janderson aproveitando a escorregada de Martínez, mas a finalização foi desviada.

No segundo tempo, o Botafogo conseguiu respirar um pouco mais. E teve uma ótima oportunidade de abrir o placar aos sete minutos: após cobrança de escanteio, Marlon Freitas mandou de volta para a área, a bola ficou viva e Adryelson chutou no cantinho, mas Domínguez salvou com uma excelente defesa.

Apesar da altitude, do cansaço e dos desfalques, o Botafogo foi conseguindo frear o ímpeto da LDU, que só voltou a assustar no finalzinho. Nos acréscimos, Lucas Perri salvou com uma grande defesa, em chute de Alvarado. Na sequência, Lucas Fernandes teve a chance de fazer o gol da vitória, mas acabou errando a mira.