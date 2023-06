Flamengo atropela o Vasco no Maracanã e sobe para quinto no Brasileirão

O Flamengo foi “passear” no Maracanã nesta segunda-feira (5). Por “coincidência”, encontrou o Vasco pelo caminho e não teve um pingo de respeito: goleou por 4 a 1, com quatro gols só no primeiro tempo, e saltou duas posições na tabela do Brasileirão, fechando a rodada em quinto, com 16 pontos.

Já o Cruzmaltino chega ao oitavo jogo sem vencer e se afunda ainda mais na Zona do Rebaixamento, agora em 19º lugar, com seis pontos. Além da sequência sem vitórias, a equipe de Maurício Barbieri chega à quarta derrota consecutiva.

O Flamengo marcou com Erick Pulgar, aos 13, Gerson, aos 16, Pedro, aos 41, e Ayrton Lucas, aos 46 minutos do primeiro tempo. O Vasco descontou com Jair, em pênalti que contou com ajuda do VAR, aos 12 da segunda etapa.

Primeiro tempo: passeio!

O Flamengo jogou em ritmo de treino nos 45 minutos iniciais. Embora tenha sido inferior nos 10 primeiros minutos, não teve dificuldade de impor seu jogo a partir de então. Aos 13, o time de Sampaoli saiu na frente com um belo gol de Pulgar, após sobra de bola de Arrascaeta.

Dois minutos depois, o uruguaio voltou a aparecer bem no ataque: cruzou na cabeça de Gerson, que ampliou.

O Vasco ainda ensaiou uma reação com chute na trave de Pedro Raul. Mas Arrascaeta, muito bem em campo, respondeu com um belo arremate de fora da área no travessão. Na reta final do primeiro tempo, o Flamengo fez dois gols, com Pedro e Ayrton Lucas, e levou o Vasco à lona.



Segundo tempo

Com medo de tomar uma goleada histórica, Barbieri voltou mais defensivo do intervalo: sacou o atacante Orellano para colocar o volante Cauan Barros. Também entrou o volante Matheus Carvalho no lugar de Galarza.

Aos 12, o árbitro Bráulio da Silva Machado marcou pênalti de Gerson sobre Jair, com ajuda do VAR. O próprio Jair cobrou para fazer o gol de honra. Depois, o Flamengo só administrou o resultado enquanto o Vasco pouco agrediu.



Ficha técnica

VASCO 1 X 4 FLAMENGO

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: Segunda-feira, 5 de junho de 2023

Horário: 20h (de Brasília)

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC-FIFA)

Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)

VAR: Daiane Muniz (SP-FIFA)

Cartões amarelos: Alex Teixeira, Capasso (Vasco)

Renda: R$ 2.198.881

Público: 46.423 (42.758 pagantes)

Gols:

FLAMENGO: Pulgar, aos 14, Gerson, aos 15, Pedro, aos 41 e Ayrton Lucas, aos 46 min do 1º tempo

VASCO: Jair, aos 12 min do 2º tempo

VASCO: Léo Jardim, Miranda, Capasso e Léo; Puma Rodríguez, Jair, Galarza (Matheus Carvalho), Orellano (Barros, Zé Gabriel), Alex Teixeira (Gabriel Pec) e Lucas Piton; Pedro Raul. Técnico: Maurício Barbieri

FLAMENGO: Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas (Filipe Luis); Erick Pulgar, Thiago Maia (Vidal), Gerson e Arrascaeta (Everton Cebolinha); Matheus França (Victor Hugo) e Pedro. Técnico: Jorge Sampaoli