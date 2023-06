Brasil perde de virada para Israel e cai nas quartas da Copa do Mundo sub-20

O Brasil está eliminado da Copa do Mundo sub-20, que está sendo realizada na Argentina. A seleção brasileira chegou a estar na frente do placar duas vezes, mas sofreu "apagões" e acabou eliminada por Israel na competição.

A equipe europeia venceu por 3 a 2, na prorrogação. Israel ainda teve a oportunidade de ampliar o resultado com dois pênaltis a seu favor, mas desperdiçou as duas cobranças.

Os gols do Brasil foram marcados por Marcos Leonardo e Matheus Nascimento. Khalaili, Shibli e Turgeman marcaram para Israel, que vai disputar a semifinal contra Estados Unidos ou Uruguai.

O jogo

O primeiro gol do jogo só saiu aos 10 minutos do segundo tempo. O atacante Marcos Leonardo, do Brasil, abriu o placar. Quase não deu tempo de comemorar. Aos 14, após bobeira da defesa brasileira, Khalaili deixou tudo igual de cabeça. A partir daí, Israel voltou a gostar do jogo à sua maneira, com muitas faltas, um jogo mais duro e muitas bolas aéreas.

No primeiro lance da prorrogação, um gol todo "carioca". O vascaíno Marlon Gomes tabelou com o também vascaíno Andrey, que deixou o botafoguense Matheus Nascimento em ótimas condições para desempatar o jogo. Novamente não deu tempo de comemorar.

No lance seguinte, Israel chegou ao empate, ao aproveitar um apagão da defesa brasileira. Senior lançou na área, ninguém chegou, e Shibli se antecipou para igualar. Em mais uma bobeira, no fim da etapa, Turgeman, o melhor jogador de Israel, fez fila na área do Brasil e chutou forte para fazer um golaço.

Na segunda parte da prorrogação, a seleção israelense ainda teve duas cobranças de pênalti. A primeira foi defendida por Kaique. A segunda, uma marcação duvidosa, foi cobrada para fora

Ficha técnica

ISRAEL 3 x 2 BRASIL

Competição: Copa do Mundo sub-20 / Quartas de final

Data: 03 de Junho de 2023, às 14h30 (de Brasília)

Local: Estádio San Juan del Bicentenario, em San Juan, na Argentina

Árbitro: Juan Gabriel Calderón Perez

Cartões amarelos: Guilherme Biro, Matheus Nascimento, Jean e Giovane (Brasil); Shibli e Edri (Israel)

Gols: Marcos Leonardo (BRA), aos 10 min do 2° tempo, Khalaili (ISR), aos 15 min do 2° tempo; Matheus Nascimento (BRA), aos 2 min do 1° tempo da prorrogação; Shbli (ISR), aos 3 min do 1° tempo da prorrogação; Turgeman (ISR), aos 17 min do 1° tempo da prorrogação

Brasil: Kaique; André, Jean, Douglas Mendes, Guilherme Biro (Ronald); Andrey Santos, Marlon Gomes, Marquinhos; Sávio (Giovani), Matheus Martins (Giovane), Marcos Leonardo (Matheus Nascimento). Técnico: Ramon Menezes.

Israel: Tzarfati; Feingold, Israelov, Lemkin, Revivo; Kancepolsky, Khalaili (Senior), Madmon, Lugassy (Shibli), Abed; Turgeman (Binyamin). Técnico: Ofir Haim