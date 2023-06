Athletico-PR elimina o Botafogo nos pênaltis e avança às quartas da Copa do Brasil

Pela quarta vez em cinco anos - e presente ininterruptamente desde 2021 - o Athletico-PR está nas quartas de final da Copa do Brasil.

Em 2023, a classificação partiu das mãos do goleiro Bento, literalmente, que defendeu dois pênaltis - de Tiquinho e Tchê Tchê - e ajudou o Furacão a eliminar o Botafogo nesta quarta-feira (31), no Engenhão, após derrota por 1 a 0 no tempo normal. O único gol do jogo foi marcado por Tiquinho.

Com o 3 a 3 no agregado, visto que o time paranaense vencera em casa por 3 a 2, coube ao arqueiro de 23 anos salvar a pátria. E também ao mérito dos jogadores rubro-negros, que converteram todas as cobranças da marca da cal: Thiago Heleno, Vitor Bueno, Terans e Alex Santana. Pelo time da casa, Marlon Freitas e Lucas Fernandes marcaram.

Os confrontos da próxima fase serão definidos por sorteio, em data ainda a ser divulgada pela CBF.

Primeiro tempo

Atrás do resultado, o Fogão partiu para cima e abriu o placar aos 16 minutos. Lucas Perri lançou a bola no campo ofensivo, encontrou Júnior Santos pelo lado esquerdo, que enfrentou a marcação e deu o passe para Tiquinho Soares concluir com perfeição.

Foi o quinto gol dele no torneio, se igualando na artilharia ao lado de Lorran, do Nova Mutum-MT.

No restante da etapa inicial, o Athletico tentou reagir e pressionou o Botafogo em seu campo por alguns momentos, mas não conseguiu levar muito perigo ao gol. Aos 40 minutos, uma baixa importante no Glorioso: Marçal sentiu o joelho e precisou deixar o gramado, dando lugar a Hugo na lateral esquerda.

Segundo tempo

Em casa e com apoio da torcida, o Botafogo voltou numa toada mais paciente do intervalo.

Aos nove minutos, Eduardo tabelou com Victor Sá, que cruzou na área. Tiquinho, sempre bem posicionado, deu um lindo toque de letra para Júnior Santos, que chegou finalizando e obrigando o goleiro Bento a fazer uma grande defesa.

O time de Luís Castro ainda chegou mais uma vez, novamente pela esquerda e finalização de Victor Sá, com outra grande defesa do goleiro paranaense. Na prática, faltou à equipe da casa transformar a ligeira superioridade em chances reais e, consequentemente, bola nas redes.



Ficha técnica



Copa do Brasil 2023

Oitavas de final - volta

Botafogo (2) 1x0 (4) Athletico

Botafogo: Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Cuesta e Marçal (Hugo); Marlon Freitas, Tchê Tchê e Eduardo (Lucas Fernandes); Júnior Santos, Victor Sá (Luiz Henrique) e Tiquinho Soares. Técnico: Luís Castro.

Athletico: Bento; Madson, Thiago Heleno, Pedro Henrique e Fernando; Hugo Moura (Terans), Erick, Christian (Alex Santana); Canobbio (Vitor Bueno), Cuello (Thiago Andrade) e Vitor Roque. Técnico: Paulo Turra.

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro

Gols: Tiquinho Soares, aos 16' do 1ºT.

Cartões amarelos: Cuesta (BOT); Fernando, Pedro Henrique, Erick (CAP).

Público: 35.307 pagantes/ 37.682 total

Renda: R$ 1.879.065,00.

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa-RS).

Assistentes: Kleber Lucio Gil (SC) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS).

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (Fifa-SP).