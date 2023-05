Ineficaz, Flu começa bem, morre no 2º tempo e perde para o Corinthians

Rodrigo Mendes - Depois de poupar o time todo na Libertadores e ser derrotado na altitude de La Paz, o Fluminense voltou a decepcionar neste domingo. Na Neo Química Arena, foi a campo com o que tinha de melhor e até deu a falsa impressão de que poderia se impor e bater o Corinthians pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor foi bem no primeiro tempo, mas morreu no segundo e viu o adversário vencer por 2 a 0 com dois gols de Róger Guedes.

Com a volta da equipe titular, o Fluminense procurou imprimir seu ritmo e estilo de jogo desde o começo da partida. Aos poucos, o time tricolor passou a encontrar espaços na base do toque de bola. Principalmente pelo lado direito, surgiam as principais oportunidades.

Não demorou e Cássio passou a se destacar. O Flu conseguia boas triangulações com Ganso ditando o ritmo. O goleiro do Corinthians fez intervenção segura em chute de Samuel Xavier e uma outra muito boa em finalização de André.

A situação mudou ligeiramente no segundo tempo. O Corinthians pareceu voltar a campo mais disposto. Ainda assim, o Fluminense controlava as ações ofensivas. Chegou a ameaçar duas vezes com Lima, mas, incrivelmente, conseguiu entregar o gol ao adversário num lance em que tinha a bola. Em tentativa rápida de bater o lateral, Ganso recebeu no meio e errou passe displicentemente para Martinelli. O oponente recuperou a posse e encaixou bem o contra-ataque com Bidu lançando para Yuri Alberto escorar e Róger Guedes completar de cabeça. A zaga tricolor por completo foi extremamente lenta na recomposição.

Em desvantagem, Eduardo Barros, substituto do suspenso Diniz, fez uma mudança já até comum. Sacou um zagueiro (Felipe Melo) para mandar um atacante (John Kennedy). Na prática não funcionou. O Fluminense não conseguia se encontrar mais em campo e a tentativa de pressão nos minutos finais foi para lá de desordenada. JK até teve chances para empatar, mas desperdiçou todas. No fim, Róger Guedes ainda faria mais um de cabeça. Uma vergonha completa a atuação tricolor no segundo tempo.

Agora, só resta como alternativa voltar todas as atenções para o jogo decisivo pela Copa Betano do Brasil na quinta, contra o Flamengo. Vale vaga nas quartas de final.