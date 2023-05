Torcida reage: Flamengo empata com Cruzeiro no Maracanã e sai de campo ao som de 'time sem vergonha'

Flamengo e Cruzeiro empataram em 1 a 1 neste sábado (27), no Maracanã, pela 8ª rodada do Brasileirão

Marlon marcou para a Raposa. Gabigol perdeu pênalti, e Ayrton Lucas deixou tudo igual para o Rubro-Negro, que interrompeu a sequência de três vitórias consecutivas na competição.

O 1º tempo foi bastante movimentado no Maracanã. O time mineiro começou melhor e com apenas 3 minutos de jogo abriu o placar no golaço de Marlon, após passe de calcanhar de Bruno Rodrigues.

Depois disso, o Fla continuou sem levar perigo até que aos 16, Igor Formiga derrubou Pedro dentro da área. O árbitro marcou pênalti após revisão no VAR. Só que na hora da cobrança, Gabigol mandou na trave e perdeu. O atacante até acertou no rebote, mas o lance foi anulado por ser considerado dois toques.

Torcida do Flamengo grita "time sem vergonha" para os jogadores após empate com o Cruzeiro. Além disso, xingaram o presidente Rodolfo Landim e o vice de futebol Marcos Braz. Rubro-negros pediram "raça" e "disposição" ao elenco. @SuperesportesMG pic.twitter.com/acIvN0hTcT — Caio Blois (@caioblois) May 27, 2023

E mesmo com o empate, que saiu aos 32, com Ayrton Lucas, a torcida rubro-negra protestou contra o time.

No 2º tempo, o Cruzeiro foi superior, enquanto o Flamengo não conseguia assustar. A Raposa pressionou e desperdiçou boas chances de fazer o segundo. Stênio, Machado e Bruno Rodrigues tentaram, mas pararam no goleiro Mateus Cunha.

Já nos acréscimos, o time de Sampaoli cresceu e ficou perto de virar a partida, mas Rafael Cabral catou o chute de Gabigol. O camisa 10 ainda perdeu uma oportunidade inacreditável, quando chutou bem perto da trave aos 50.

No fim, o resultado não foi bom para nenhum dos times pensando no G-6.