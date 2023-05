Fábio faz partida espetacular, Fluminense corre muito e perde de pouco na altitude: 1 a 0

A tão temida altitude de La Paz entrou no caminho do Fluminense. Optando por uma equipe alternativa, o técnico Fernando Diniz poupou deixou apenas Fábio como titularíssimo iniciando a partida. Depois que a bola rolou, a já esperada dificuldade apareceu

Mal deu para se esquentar. Com três minutos de bola rolando, o The Strongest abriu o placar após escanteio. Ortega cobrou bem e Triverio finalizou, sem chances para Fábio. Martinelli deu bobeira na hora de tentar bloquear o rival, após a bola quicar no gramado.

O arqueiro, aliás, fez mais uma partida de almanaque. Sem brilho, com dificuldades em manter a posse de bola e abusando das tentativas de jogo em profundidade, o Fluminense era estéreo no ataque. O goleiro tricolor, por sua vez, fez suas defesaças. A melhor chance do Time de Guerreiros ficou numa jogada individual de John Kennedy no primeiro tempo, mas que não deu em nada no fim.

A sensação de que o primeiro tempo saiu barato para o Tricolor parece ter sido a mesma do técnico Fernando Diniz. Tanto que não intervalo ele promoveu a entrada de Arias no lugar de Pirani. Os tricolores tentaram começar a etapa complementar tocando mais a bola, segurando o jogo. Mas não deu. O The Strongest só levou perigo em outro lance individual de John Kennedy. Depois, diversas finalizações dos bolivianos.

No fim, depois de brilhante atuação de Fábio, com pelo menos cinco grandes defesas, o revés por 1 a 0 saiu no lucro para o Fluminense. O resultado foi pior para os rivais River Plate (ARG) e Sporting Cristal (PER), que precisam vencer o seu jogo para não verem os bolivianos se desgarrar na segunda colocação do grupo, atrás do Time de Guerreiros.