Botafogo sofre no fim, mas vence no Peru e assume a liderança também na Sul-Americana

O Botafogo demorou um pouquinho a entrar no jogo e o Universidad César Vallejo começou melhor, tendo uma boa oportunidade de abrir o placar aos 16 minutos, em cabeçada de Ascues por cima. Porém, a diferença técnica era gritante, e em seu primeiro ataque o Fogão chegou ao gol. Marlon Freitas lançou, Victor Sá dominou no peito, passou por Ascues e fuzilou no alto: 1 a 0.

Aí a porteira abriu. E o Botafogo construiu um placar mais confortável. Aos 30 minutos, Marçal cobrou falta da direita e Adryelson, de cabeça, fez 2 a 0. Sete minutos depois, Victor Sá deu para Eduardo, que devolveu de calcanhar, o camisa 7 avançou e rolou para o meio da área para Gustavo Sauer tocar para as redes: Fogão 3 a 0 em Trujillo.

O Botafogo voltou para o intervalo com mudanças e levou o jogo num ritmo lento no segundo tempo, permitindo a reação do Universidad César Vallejo. Torres obrigou Lucas Perri a trabalhar, num cruzamento com efeito, aos 17 minutos. Três minutos depois, Vélez cruzou, Philipe Sampaio falhou e Mena, de cabeça, diminuiu o placar para 3 a 1.

A equipe alvinegra continuou mal na partida. Aos 28 minutos, Ysique arriscou chute rasteiro e a bola saiu com perigo pelo lado. Pouco tempo depois, Noronha – que acabara de entrar – recebeu pelo lado esquerdo e chutou forte no alto, Lucas Perri só olhou e a bola entrou no outro canto: 3 a 2. No último lance, teve bola na trave ainda, de Mena. Que sufoco sem necessidade!