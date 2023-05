'Preto e imponente', Cristo Redentor fica 'de luto' em solidariedade a Vini Jr

Preto e imponente, como Vinícius. Foi assim que o entorno do Corcovado, no Rio de Janeiro, ficou nesta segunda-feira (22). As luzes do Cristo Redentor foram apagadas por uma hora, entre 18h e 19h, em solidariedade ao jogador brasileiro Vinícius Júnior, mais uma vez vítima de racismo na Espanha.

O atacante foi brutalmente hostilizado durante a derrota por 1 a 0 para o Valencia, neste domingo (22), pelo Campeonato Espanhol. Boa parte da torcida presente no estádio Mestalla gritou em coro a palavra “mono”, que significa “macaco” em espanhol.

Em nota, o Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor repudiou os ataques racistas: "O monumento ao Cristo Redentor está com a iluminação desligada como símbolo da luta coletiva contra o racismo e em solidariedade ao jogador e a todos os que sofrem preconceito no mundo inteiro", destacou.

A ação foi planejada junto com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e o Observatório da Discriminação Racial no Futebol.

Vini agradece

Alvo recorrente de insultos racistas em partidas da La Liga, Vini “retuitou” a homenagem do Cristo. Ele afirmou que pretende inspirar e “trazer mais luz à nossa luta”.

O atacante, no alto de seus curtos 22 anos de vida, ressaltou o combate contra o racismo: "se tiver que sofrer mais e mais para que futuras gerações não passem por situações parecidas, estou pronto para isso", destacou.

Preto e imponente. O Cristo Redentor ficou assim há pouco. Uma ação de solidariedade que me emociona. Mas quero, sobretudo, inspirar e trazer mais luz à nossa luta.



Agradeço demais toda a corrente de carinho e apoio que recebi nos últimos meses. Tanto no Brasil quanto mundo… pic.twitter.com/zVBcD4eF8k — Vini Jr. (@vinijr) May 22, 2023

“No es fútbol, es inhumano”.

Mais cedo, Vini já havia se manifestado nas suas redes sociais.

Em vídeo editado, ele mostrou outras vezes em que foi hostilizado nos estádios, como contra o Atlético de Madrid, em 19 de setembro de 2022, ou contra o Valladolid, em 30 de dezembro de 2022; contra o Mallorca, em 5 de fevereiro de 2023; também contra o Barcelona, em 23 de março de 2023.

No vídeo, também aparece um boneco em referência a Vini enforcado.

Na legenda, o brasileiro cobrou punições aos criminosos. E cobrou posicionamentos mais firmes de patrocinadores da LaLiga e da Laliga em si.

"O que falta para criminalizar essas pessoas? E punirem esportivamente os clubes? Por que os patrocinadores não cobram a La Liga? As televisões não se incomodam de transmitir essa barbárie a cada fim de semana?", perguntou.

A publicação contou com apoio de várias personalidades, como Neymar, Anitta, L7nnon, Whinderson Nunes e Marina Ruy Barbosa.

A cada rodada fora de casa uma surpresa desagradável. E foram muitas nessa temporada. Desejos de morte, boneco enforcado, muitos gritos criminosos... Tudo registrado.



Mas o discurso sempre cai em “casos isolados”, “um torcedor”. Não, não são casos isolados. São episódios… pic.twitter.com/aSCMrt0CR8 — Vini Jr. (@vinijr) May 22, 2023

A repercussão

O presidente da LaLiga, Javier Tebas, rebateu as críticas e disse que o brasileiro não entende a competência da entidade no futebol espanhol. A postagem do espanhol gerou uma onda de indignação e repúdio.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cobrou da Federação Internacional de Futebol (Fifa), da La Liga e das ligas de futebol de todos os demais países providências contra o “racismo e o fascismo”.

Notas também foram divulgadas pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB), pelo Itamaraty, pela ministra dos Direitos Humanos, Anielle Franco, e pela ministra do Esporte, Ana Moser. Além de lideranças políticas, autoridades de diversos segmentos, famosos, esportistas e populares.