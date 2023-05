Flamengo vence Corinthians com gol salvador de Léo Pereira nos acréscimos

Em jogo agitado, mas de poucos gols, o Flamengo arrancou uma vitória sofrida contra o Corinthians neste domingo (21), no Maracanã, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol salvador veio só aos 48 minutos do segundo tempo, com o zagueiro Léo Pereira.

Com o resultado, o Rubro-Negro carioca chegou à terceira vitória consecutiva e saltou para a sexta colocação na tabela, com 12 pontos. Já o Corinthians, que só venceu na estreia, estacionou nos cinco pontos e abre a zona de rebaixamento, na 17ª posição.

Léo Pereira, aliás, foi o grande nome da partida. O zagueiro sentiu uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, aos 42 do segundo tempo, mas, como Sampaoli já havia parado a partida três vezes para substituições, não pôde sair.

O camisa 4, então, foi para o ataque para não comprometer o sistema defensivo e, aos 48, fez o gol da vitória.

Primeiro tempo

Antes da bola rolar, o meia Arrascaeta sentiu um desgaste muscular durante o aquecimento e desfalcou o Flamengo de última hora. Embora sem seu craque, o Flamengo começou pressionando com a posse e teve uma boa chance.

Fechado atrás, o Corinthians cresceu estocando em velocidade e teve ao menos duas oportunidades de abrir o placar. Nos minutos finais, o Flamengo criou três boas oportunidades, mas parou em Cássio e em desvios da defesa corinthiana.

Segundo tempo

O Corinthians voltou melhor no segundo tempo, conseguiu pressionar alto e criou ao menos duas boas oportunidades logo no começo da etapa. Dali para frente o jogo ficou travado e sem muitas chances para nenhum dos lados.

No fim, o zagueiro Léo Pereira virou o herói da partida. Em cruzamento de Cebolinha, o camisa 4 ganhou a disputa no alto e cabeceou para o fundo da rede para dar a vitória ao Rubro-Negro.