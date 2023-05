Vasco perde para o São Paulo no Morumbi: 4 a 2

O São Paulo venceu o Vasco por 4 a 2 neste sábado (20), no estádio do Morumbi, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor chegou a abrir 2 a 0 no placar com gols de Calleri e Rodrigo Nestor, mas viu o Cruz-Maltino empatar com Barros e Galarza. Contudo, nos minutos finais, Beraldo e Juan marcaram e decretaram mais uma vitória do time de Dorival Júnior, que segue invicto no comando da equipe.

No próximo compromisso, o São Paulo encara o Goiás, novamente no Morumbi. Por outro lado, o Vasco faz uma longa viagem até o Ceará, onde encara o Fortaleza, na Arena Castelão.

O JOGO

A etapa inicia acabou sendo bastante equilibrada. O São Paulo explorava os contra-ataques e buscava usar a velocidade para atacar. Por outro lado, o Vasco alçava a bola na área incansavelmente, principalmente buscando Pedro Raul. O Cruz-Maltino teve as duas primeiras chances de gol. Galarza e Figueiredo arremataram de fora da área, obrigando o goleiro Rafael a fazer duas ótimas defesas. Quando a equipe carioca ensaiava uma pressão, o Tricolor abriu o placar. Luciano recebeu dentro da área e brigou com os defensores. A bola sobrou para Marcos Paulo que cruzou rasteiro e Calleri desviou para fazer o primeiro da partida.

O gol animou o São Paulo e deu uma leve desconcentrada no Vasco. Aos 36, Robson Bambu falhou feio. Luciano roubou a bola e deixou Calleri na cara do gol, mas o centroavante finalizou mal e facilitou para Leo Jardim. Contudo, cinco minutos mais tarde não teve jeito. O camisa 10 do Tricolor puxou um contra-ataque espetacular e colocou Rodrigo Nestor na cara do gol. O meia deu um lindo corte em Robson Bambu e bateu no alto para fazer o segundo dos paulistas. Por fim, quando o clube do Morumbi aparentava ir para o vestiário com grande vantagem, a equipe carioca ressurgiu. Léo Pelé deu lindo lançamento na ponta esquerda para Lucas Piton, que cruzou na cabeça de Barros para diminuir e deixar a partida em aberto.

A etapa final começou parecido com o primeiro tempo. O Vasco seguiu fazendo inúmeros cruzamentos e quase consegue o empate logo no primeiro minuto. Figueiredo fez a jogada pela esquerda e mandou na área. O goleiro Rafael saiu mal do gol e a bola sobrou para Gabriel Pec, que disputou com Beraldo e carimbou o travessão. Por outro lado, o São Paulo continuava explorando os contra-ataques e também teve sua chance. Luciano lançou Nestor que driblou três defensores e devolveu para o camisa 10, mas o atacante chutou em cima da marcação. As duas equipes seguiam com as mesmas táticas durante todo o jogo.

Assim, com o placar ao seu favor o São Paulo começou a diminuir o ritmo da partida. O Vasco seguia alçando a bola na área incansavelmente, mas sem sucesso. Os treinadores começaram a mexer nos times e o jogo acabou perdendo um pouco da velocidade. Contudo, em um dos inúmeros cruzamentos na área, a equipe carioca conseguiria chegar ao empate. Carabajal cruzou rasteiro e encontrou Galarza que soltou um verdadeiro foguete. A bola ainda bateu no travessão e morreu no fundo das redes.

Entretanto, o São Paulo ainda tinha gás para colocar no jogo. Pablo Maia arriscou de fora da área e Leo Jardim fez grande defesa. No escanteio, Wellington Rato cruzou na cabeça de Beraldo, que ganhou de Robson Bambu para colocar novamente o Tricolor na frente. E o time de Dorival Júnior ainda tinha futebol para mostrar. Em mais um contra-ataque, a bola sobrou para Wellington Rato, que encontrou o jovem Juan livre para marcar o quarto e dar números finais na partida.