SEGUE O LÍDER! BOTAFOGO VENCE O FLUMINENSE NO NILTÃO E CONTINUA NO TOPO DO BRASILEIRÃO

Segue o líder! Depois de tropeçar contra o Goiás, o Botafogo voltou a vencer no Campeonato Brasileiro e, com inteira justiça, derrotou o Fluminense por 1 a 0 neste sábado, no Estádio Nilton Santos, mantendo-se na ponta da tabela agora com 18 pontos em sete rodadas.

O Fluminense até começou um pouquinho melhor, mas o Botafogo aos poucos foi conseguindo desarmar o adversário e terminou o primeiro tempo com mais finalizações. No entanto, poucas levaram perigo: a melhor delas foi de Júnior Santos, que Fábio defendeu em dois tempos.

No segundo tempo, o Botafogo continuou finalizando mais, mas sem assustar muito. Até que, aos 28 minutos, Júnior Santos soltou uma bomba e Fábio espalmou pela linha de fundo. Na cobrança de escanteio, a bola ficou viva, Tiquinho Soares tocou e Victor Cuesta, sentado, mandou para a rede e fez o Niltão explodir: 1 a 0.

Depois do gol alvinegro, o Fluminense conseguiu enfim encaixar um bom ataque e Lelê desperdiçou boa chance. Ainda bem!

O Botafogo volta a campo na quinta-feira para visitar o Universidad César Vallejo, às 21h, em Trujillo (PER), pela Copa Sul-Americana. O próximo desafio pelo Brasileirão é domingo (27), às 19h, contra o América-MG, novamente no Nilton Santos.