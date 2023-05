Botafogo leva virada do Athletico-PR e sai atrás nas oitavas da Copa do Brasil

O Botafogo chegou a fazer 2 a 0, mas permitiu a virada no segundo tempo e foi derrotado pelo Athletico-PR por 3 a 2 na noite desta quarta-feira (17), na Arena da Baixada, no primeiro duelo válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

A vaga será definida no jogo da volta, dia 31, no Estádio Nilton Santos. O Botafogo precisará vencer por dois gols de diferença para se classificar. Se vencer por um, a decisão irá para os pênaltis. Lembrando que, já há alguns anos, o gol marcado fora de casa não vale como critério de desempate.

O jogo

Como já previsto, o Athletico-PR começou tomando a iniciativa do jogo, algo comum quando atua na Arena. Logo no início da partida, o VAR chamou o árbitro Leandro Vuaden para revisar um possível pênalti de Di Placido em Christian, mas nada foi marcado – se houve toque, ele foi fora da área.

O Athletico-PR seguiu em cima e foi levando perigo. Aos 12 minutos, Pablo finalizou rasteiro e acertou o lado de fora da rede, com a bola passando rente à trave. Seis minutos depois, Vitor Roque chutou com força da altura da meia-lua mirando o canto, mas a bola saiu ao lado com muito perigo.

Aos poucos, o Botafogo foi conseguindo acalmar o jogo e aí conseguiu dois gols num intervalo muito curto. Aos 38, Lucas Fernandes cobrou escanteio, a zaga triscou e a bola sobrou para Tiquinho Soares, que dominou com calma e chutou com extrema categoria, abrindo o placar.

Enquanto o Athletico-PR ainda assimilava o gol sofrido, o Botafogo foi lá e dobrou a vantagem. Tchê Tchê descolou passe para Tiquinho Soares, o artilheiro desceu em velocidade e serviu Luis Henrique, que arriscou o chute, a bola desviou em Zé Ivaldo e matou o goleiro Bento: 2 a 0.

A ótima vantagem do Botafogo esvaiu-se em apenas 16 minutos no segundo tempo. Aos 10, após escanteio da esquerda, Madson cabeceou e Vitor Roque, sozinho, completou para diminuir para 2 a 1. Depois, Vitor Bueno acertou um belíssimo chute de fora da área, no cantinho de Lucas Perri, e deixou a partida empatada: 2 a 2.

O Botafogo não conseguiu reagir depois do empate sofrido, chegou a tentar acalmar os ânimos, mas o Athletico-PR seguiu dominante. Aos 34 minutos, após novo escanteio da esquerda, Thiago Heleno deu a casquinha e Vitor Roque escorou para fora, quase dentro do gol, desperdiçando uma grande chance.

Porém, dois minutos depois, o Athletico-PR conseguiu a virada. Vitor Bueno cobrou falta em diagonal, Fernandinho foi mais esperto que Hugo e desviou de cabeça, no alto: 3 a 2. O estrago para o Botafogo só não foi maior porque Lucas Perri fez grande defesa já perto dos acréscimos, em finalização rasteira de Fernandinho de fora da área.