EM NOITE RUIM, LÍDER BOTAFOGO LEVA VIRADA DO GOIÁS E PERDE INVENCIBILIDADE DE 15 JOGOS

Após mais de dois meses e 15 jogos sem perder, o Botafogo não teve uma boa noite e foi derrotado pelo Goiás por 2 a 1 de virada neste domingo (14), na Serrinha, em Goiânia. O Glorioso perdeu os 100% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro e desperdiçou a oportunidade de abrir vantagem na liderança, mas segue na ponta, com 15 pontos.

O Botafogo começou bem o jogo, conseguindo muitas roubadas de bola e descidas rápidas. Aos 11 minutos do primeiro tempo, Gustavo Sauer – principal novidade na escalação – chutou rasteiro de fora da área, a bola desviou em Willian Oliveira e saiu rente à trave, quase abrindo o placar.

O Goiás se animou um pouquinho mais depois dos 15 minutos e teve sua chance de marcar, com Sander, mas Lucas Perri saiu bem do gol e bloqueou. O jogo estava equilibrado até que o árbitro marcou pênalti de Bruno Melo em Gustavo Sauer, após rever o lance no VAR. Tiquinho Soares bateu bem e fez 1 a 0.

Com a vantagem, o Botafogo teria os espaços para contra-atacar, mas acabou sofrendo o empate nos acréscimos do primeiro tempo, na bolada parada. Após uma falta cobrada, Tiquinho Soares afastou, Zé Ricardo jogou na área novamente de cabeça e Bruno Melo balançou as redes. O bandeirinha assinalou impedimento, mas o gol foi validado pelo VAR: 1 a 1.

O Botafogo voltou muito mal para o segundo tempo. Logo aos dois minutos, Alesson chegou a marcar, mas o gol foi anulado por impedimento. A virada viria aos 11: Matheus Peixoto dominou, girou em cima de Segovia, jogou na área, a bola desviou no zagueiro, encobriu Lucas Perri e Maguinho chegou para conferir, fazendo 2 a 1.

Aí o Botafogo não teve outra alternativa a não ser atacar, mas cometeu muitos erros. Aos 26 minutos, o empate quase veio: Lucas Fernandes cobrou falta e Marcelo Rangel voou para espalmar. Sete minutos depois, Júnior Santos puxou para o meio e chutou de perna esquerda para fora, levando perigo. E foi só, com o Goiás exagerando na cera.