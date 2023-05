VASCO PERDE PARA O SANTOS EM SÃO JANUÁRIO: 1 A 0

No primeiro duelo após o adeus a Pelé e Dinamite, o Santos levou a melhor sobre o Vasco por 1 a 0, neste domingo, em São Januário. O único gol foi Deivid Washington, no primeiro tempo. No mais, uma partida muito ruim, com destaque apenas para o goleiro João Paulo. Com isso, o resultado instala a crise clube carioca. Afinal, o time tem apenas uma vitória em seis rodadas. Aliás, a torcida hostilizou o time e pediu contratações. Já o Peixe confirma sua evolução, chega ao segundo triunfo consecutivo e já é o quinto colocado no Brasileirão.

O JOGO

Com três novidades no time, Vasco teve mais posse de bola desde o começo e rondou a área do Santos. Mas as melhores chances surgiram mesmo em cobranças de falta de Pec e Figueiredo. Pouco a pouco, o Peixe equilibrou as ações e foi eficiente, aos 28 minutos, ao combinar o passe de Lucas Lima com a ótima finalização de Deivid Washington, no cantinho esquerdo de Léo Jardim.

O gol afetou bastante a equipe cruz-maltina. Com isso, passou a apostar nos chutões e trabalhou muito pouco as jogadas. Enquanto isso, os paulistas controlaram o resultado até o fim da etapa. Inclusive, a torcida vascaína não perdoou a atuação e hostilizou o técnico Maurício Barbieri e o próprio time no intervalo, com gritos de "vergonha".

O Vasco voltou com Alex Teixeira na vaga de Galarza e foi justamente o meia-atacante que participou das principais finalizações. Com menos de 15 minutos, quase marcou duas vezes, com um chute da entrada e uma cabeçada. Pelo alto também tentou Pedro Raul. Entretanto, à essa altura o goleiro santista João Paulo era o melhor em campo. Nos números, aos 30 minutos, eram 14 a 4 em chutes a gol.

Na sequência, o Cruz-maltino mexeu outras vezes. Mas, na prática, desorganizado e sem conseguir pressionar, facilitou a marcação do Peixe. Nos últimos minutos, o Vasco tentou partir para o abafa com muitos cruzamentos. Porém, não conseguiu empolgar nem o torcedor mais otimista. Assim, o clima em São Januário foi frio até as vaias e protestos após o apito final. Com isso, melhor para o Santos, que fez seu papel e garantiu mais três pontos.