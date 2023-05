Fluminense bate o Cuiabá e segue na cola dos líderes

Rodrigo Mendes - O Fluminense continua firme na briga pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro. Na noite deste sábado, em partida válida pela sexta rodada, o Tricolor não foi brilhante, mas soube fazer o necessário para bater o Cuiabá por 2 a 0, no Maracanã, sem sustos. Nino e Ganso fizeram os gols. O Fluzão vai a 13 pontos e segue em terceiro lugar (o Botafogo tem 15 e joga no domingo com o Goiás, fora de casa, e o Palmeiras foi a 14 com empate diante do Bragantino nesta noite).

O gol cedo marcado por Nino aproveitando assistência especatular de Ganso após belo lançamento de Marcelo na sobra de escanteio deu a impressão de que o Fluminense controlaria a partida até com facilidade. Na prática, isso esteve bem longe de acontecer. A equipe comandada por Fernando Diniz abriu o marcador com menos de cinco minutos e ficou com a bola, mas o Cuiabá não era uma “carne assada”. Até dava trabalho, principalmente com um velho conhecido da torcida tricolor. Endiabrado pelo lado esquerdo, Wellington Silva incomodava e chegou a obrigar Fábio a fazer boa defesa.

Talvez a postura de “trocação” da equipe cuiabana tenha surpreendido um pouco. O Flu ficava mais com a bola, só que não criava como de costume. Exceto por um cruzamento de Marcelo que Cano bateu para fora, o time foi pouco inspirado.

Se não foi brilhante, ao menos o Fluminense voltou para o segundo tempo com uma postura mais firme. Tanto que conseguiu mais um gol rápido, mas dessa vez numa bola recuperada na frente, que passou pelos pés de Marcelo, Cano, Lima e, finalmente, Ganso finalizando bem o passe recebido com açúcar do companheiro de meio de campo.

Com a boa vantagem, o Tricolor passou a controlar mais a partida. Nada de correr riscos desnecessários. Diniz, inclusive, aproveitou para descansar algumas peças. Sacou Felipe Melo e Marcelo e, posteriormente, Ganso e John Kennedy (Thiago Santos também saiu, mas por ter sentido algo). Aí foi só esperar o apito final. O foco agora é a Copa Betano do Brasil. Na terça tem Fla-Flu abrindo as oitavas de final. Pra dentro deles, Fluzão!