Flamengo vence o Bahia pelo Brasileirão e dá salto na tabela em tarde com arbitragem polêmica

O Flamengo venceu mais uma no Brasileirão. Na tarde deste sábado (13), abrindo a 6ª rodada, o Rubro-Negro visitou o Bahia e saiu com vitória por 3 a 2.

Esta é a primeira vez que Jorge Sampaoli consegue conquistar duas vitórias seguidas no comando do Fla depois de quase um mês de sua estreia.

O placar foi quase todo construído na primeira etapa. Aos 23 minutos, David Luiz desviou de cabeça para o meio da área depois de cobrança de falta, e Matheus França completou para as redes.

Pouco depois, Arrascaeta fez bela jogada individual na área, mas foi derrubado por Vitor Hugo. Na cobrança de pênalti, Gabigol não desperdiçou e ampliou.

Aos 35, Biel acertou um chutaço de fora da área e conseguiu diminuir o placar. Mas, nos acréscimos, depois de boa cobrança de falta de Everton Cebolinha, David Luiz cabeceou bem para marcar o terceiro.

Na volta do intervalo, uma cena inusitada: incluindo até mesmo o goleiro, Sampaoli fez as cinco alterações de uma vez só.

Mas a partida, que parecia tranquila, quase se complicou. Com o Esquadrão de Aço pressionando, Ademir recebeu cruzamento aos 6 minutos, ajeitou bem e chutou forte para diminuir novamente a vantagem.

O time da casa parecia começar a ter controle da partida. Até que, entre os 29 e os 32 minutos, Rezende e Kanu foram expulsos e complicaram a vida do Bahia. Pouco depois, Gabigol ainda marcaria o quarto, mas o lance foi anulado por impedimento.

No total, o time da casa finalizou 21 vezes, contra 13 do Rubro-Negro. Dessas tentativas, sete foram no alvo.

No primeiro tempo, o Flamengo finalizou em nove oportunidades e mostrou que estava com o pé na forma ao marcar três gols, com Matheus França, Gabi e David Luiz. Enquanto isso, o Esquadrão finalizou onze vezes, e três delas foram no alvo. Apenas Biel balançou as redes.

Na segunda etapa o time da casa manteve o volume, diminuiu o placar, mas foi incapaz de reagir . Vale lembrar que dois zagueiros tricolores foram expulsos nos 45 minutos finais. O Fla, por outro lado, abaixou o ritmo de jogo e apostou nos contra-ataques para preservar a vantagem.