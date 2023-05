Flamengo bate Goiás e enfim ganha primeiro jogo pelo Brasileiro com Sampaoli

O Flamengo bateu por 2 a 0 o Goiás, nesta quarta-feira (10), no Maracanã. Com isso, os rubro-negros venceram a primeira sob o comando de Jorge Sampaoli no Campeonato Brasileiro, chegaram a seis pontos e saíram da zona de rebaixamento - figuram na 12ª colocação. Já os goianos, com apenas três, seguem entre os últimos do nacional, na 18ª posição.

Os donos da casa abriram o placar com Pedro, no primeiro tempo. Na etapa final, o Flamengo ampliou em belo gol de Everton Ribeiro, de letra.

Na próxima rodada, o Flamengo encara o Bahia, às 16 horas (de Brasília) deste sábado, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). Já o Goiás joga no dia seguinte, a partir das 18h30, contra o Botafogo, na Serrinha, em Goiânia (GO).

O jogo

O Flamengo começou a partida pressionando o Goiás e abriu o placar logo aos sete minutos. Ayrton Lucas foi derrubado na área e o árbitro marcou pênalti. Pedro cobrou sem chance para Marcelo Rangel.

Os rubro-negros perderam Pedro após o gol. O atacante sentiu lesão muscular na cobrança da penalidade. Tanto que o camisa 9 nem comemorou a abertura do placar no Maracanã.

O Goiás foi obrigado a avançar após o revés e quase empatou aos 20 minutos, com Matheus Peixoto. O atacante chutou da entrada da área e parou em boa defesa de Matheus Cunha. O Flamengo respondeu em finalizações de Éverton Cebolinha e Arrascaeta. Na primeira, Marcelo Rangel fez a defesa, enquanto que o uruguaio mandou pela linha de fundo.

O confronto continuou aberto. Os donos da casa aproveitavam os espaços para quase marcar aos 29 minutos, com Arrascaeta. O uruguaio parou em Marcelo Rangel, que deu rebote, mas Everton Ribeiro furou na pequena área. Já o Goiás só ameaçava em chutes de fora da área. Com isso, o Flamengo manteve a vantagem até o intervalo.

Everton Ribeiro faz golaço na etapa final

Assim como na etapa inicial, o Flamengo começou bem o segundo tempo. Tanto que os rubro-negros ampliaram o placar aos três minutos. Everton Ribeiro aproveitou cruzamento e mandou de letra para a rede.

O Goiás tentou responder após o revés, mas Matheus Peixoto parou em Matheus Cunha. Do outro lado, o Flamengo seguia criando boas chances, mas pecando nas finalizações.

Os donos da casa seguiram com a postura ofensiva. Tanto que o Flamengo continuava desperdiçando chances de ampliar o placar. Nas melhores oportunidades, Vidal e Arrascaeta erraram o gol por pouco.

O Goiás só voltou a assustar nos minutos finais, com Diego Gonçalves. No entanto, o atacante viu Matheus Cunha salvar os rubro-negros. O Flamengo tratou de administrar o resultado para sair de campo com os três pontos do Maracanã.