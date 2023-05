Caso Daniel Alves: A queda de uma lenda

O jogador Daniel Alves foi sinônimo de títulos por muito tempo. Na verdade, ele é o jogador de futebol mais bem-sucedido da história em termos de títulos por equipe. Podemos dizer que ele quase zerou o futebol visto que não há muita coisa que ele não tenha ganhado.

Entretanto, as pessoas esqueceram de Daniel Alves por causa de um caso de polícia. Uma acusação de estupro envolvendo o jogador levou o brasileiro para a cadeia. Isso não só é uma mancha na sua carreira, mas, ao que tudo indica, é o que decreta o fim da mesma.

Neste artigo falaremos sobre o caso Daniel Alves, mas também há outros detalhes para discutir. Em resumo, neste artigo falaremos sobre:

A carreira de Daniel Alves no futebol

O futuro de Dani Alves



O caso de polícia envolvendo o jogador



E muito mais



Daniel Alves, titulos

Daniel Alves coleciona vários títulos. É mais fácil citar os títulos que ele não tem. Pela seleção, o único título importante que ele nunca ganhou foi a Copa do Mundo. Até o Ouro Olímpico ele conseguiu em 2021.

Nos clubes de futebol, com o Barcelona, ele ganhou a liga dos campeões da Europa, o mundial de clubes, vários títulos nacionais e outras copas. Ele ainda chegou a ser campeão de títulos importantes pela Juventus e PSG.

Seus últimos momentos como atleta profissional foram no São Paulo. O jogador chegou a vencer o campeonato paulista de 2021, mas foi bastante criticado por suas atuações.

Inclusive, Daniel Alves era tão bom nos seus tempos de glória que ele poderia mudar o cenário de um jogo nas casas de apostas. Especialistas da Mightytips Brazill regularmente recomendavam apostas no time do brasileiro quando ele era escalado.



Caso Daniel Alves

Daniel Alves foi preso em 20 de janeiro de 2023 por uma acusação de estupro. O crime teria ocorrido em 30 de dezembro de 2022. A justiça espanhola decretou a prisão preventiva visto que o jogador poderia tentar fugir para o Brasil.

. (Foto: Pixabay)

As chances de Daniel Alves ser inocentado são bem pequenas. As provas contra o ex-jogador são bem fortes e a sua defesa não o ajudou muito. Dani Alves apresentou várias versões para o que teria acontecido, chegando a se contradizer mais de uma vez.

Ele segue preso e há boatos de que ele organiza campeonatos de futebol dentro do presídio e até negocia autógrafos com outros presos.



O futuro do jogador Daniel Alves

Ninguém espera que o jogador volte a jogar futebol profissionalmente. Ao que tudo indica, ele vai cumprir alguns anos de pena. Algumas fontes falam em mais de 10 anos de cadeia se ele realmente for condenado à prisão na Espanha.

Vale a pena destacar que a possibilidade de retorno ao Brasil é quase nula. Na verdade, a justiça da Espanha praticamente montou uma armadilha para que Dani Alves fosse preso. O atleta foi iludido com a ideia de que deveria apenas prestar um depoimento. Mas, na prática, ele foi preso sem a possibilidade de retorno ao Brasil.



Dani Alves e a copa de 2022

O Brasil tinha status de favorito para a Copa do Mundo de 2022 antes mesmo da convocação ser anunciada. Entretanto, quando o nome de Dani Alves apareceu entre os convocados, muita gente torceu o nariz. O que aconteceu foi que o jogador não estava em atividade já havia muito tempo. Ninguém sabia ao certo se ele tinha nível técnico para jogar uma Copa do Mundo.

Na prática, a presença de Dani Alves na seleção brasileira na copa de 2022 foi um verdadeiro pesadelo. O jogador era reserva e quando o titular na posição se lesionou, o técnico Tite preferiu improvisar um zagueiro como lateral do que usar Dani Alves.

Muita gente viu nisso uma comprovação de que a convocação de Daniel Alves foi um erro. É como se o técnico Tite tivesse convocado o jogador apenas por amizade e não por critérios técnicos.



Casos criminais envolvendo jogadores de futebol

Daniel Alves não é o primeiro e provavelmente não será o último jogador a se envolver nesse tipo de polêmica. Antes dele, Cristiano Ronaldo e o próprio Neymar já foram acusados de abusar de mulheres.

Tanto Cristiano Ronaldo quanto Neymar foram inocentados. Mas no caso de Dani Alves, as chances de inocência são bem pequenas. O provável melhor cenário possível para o jogador é um em que ele vai admitir a culpa, fazer um acordo, cumprir alguns anos e viver o resto da vida com o dinheiro que obteve nos seus tempos de glória.

Daniel Alves tem uma história bizarra. O jogador foi uma verdadeira lenda dentro de campo, mas acabou perdendo todo prestígio.