Com time misto, Botafogo passa por cima do Atlético MG e segue líder 100% do Brasileirão

Mesmo poupando muitos titulares, o Botafogo fez um jogo de altíssima intensidade e, contando com um Estádio Nilton Santos pulsante, derrotou o Atlético-MG por 2 a 0 neste domingo (7), mantendo a liderança isolada do Campeonato Brasileiro com 100% de aproveitamento, ao fim de quatro rodadas.

O Glorioso chegou à vitória com gols de Victor Sá, de letra, e Matheus Nascimento. O camisa 7 teve uma atuação espetacular, mas o Botafogo também teve outros destaques como Júnior Santos, Gabriel Pires e Lucas Fernandes. O Fogão mostrou que tem elenco mais uma vez e completou a 14ª partida seguida sem derrota na temporada.

O jogo

O jogo começou bastante aberto e franco, comas duas equipes dando espaço. O Atlético-MG iniciou um pouco melhor e quase abriu o placar aos 9 minutos, após Lucas Perri cometer uma rara falha – Cuesta e Gabriel Pires conseguiram bloquear as finalizações.

Aos poucos, no entanto, o Botafogo foi entendendo melhor o jogo e, empurrado pela torcida, conseguindo criar nos espaços deixados pelo Atlético-MG, aproveitando a noite inspirada de Júnior Santos pelo lado direito.

O camisa 37 deu ótimo passe aos 18 minutos para Lucas Fernandes, que finalizou duas vezes, sem sucesso. E aos 29, saiu o gol do Botafogo – gol não, golaço! Lucas Fernandes enfiou na direita, Di Placido cruzou para trás e Victor Sá, de letra, tocou no cantinho do goleiro, marcando um gol de placa no Nilton Santos: 1 a 0.

Com a vantagem no placar, o jogo ficou ainda mais à feição para o Botafogo, que apostou muito nas transições rápidas. E, perto dos acréscimos, quase saiu o segundo. Júnior Santos fez uma jogadaça pelo lado direito, rolou para a área e Victor Sá se antecipou à marcação e finalizou para fora.

O Atlético-MG voltou com muitas mudanças para o segundo tempo, mas o Botafogo seguiu jogando em altíssima intensidade. Aos 9 minutos, Lucas Fernandes cobrou falta, Victor Cuesta raspou e Éverson fez uma grande defesa, evitando o segundo gol do Glorioso.

Cinco minutos depois, o Botafogo dobrou a vantagem: Victor Sá fez ótima jogada pelo lado direito, Júnior Santos e Gabriel Pires tiveram suas finalizações bloqueadas e, no rebote, Matheus Nascimento, com o gol aberto, colocou na rede e fez 2 a 0.

Nem com a ótima vantagem no marcador o Botafogo diminuiu o ritmo e quase fez o terceiro aos 20 minutos, com Victor Sá. Depois, aos 31, o camisa 7 chutou colocado de fora da área e Éverson se esticou todo para espalmar para o escanteio. Nos acréscimos, o goleiro atleticano fez mais uma grande defesa, em chute de Tchê Tchê. Que ótimo jogo fez o Fogão!

Próximos jogos do Botafogo

O Botafogo volta a campo na próxima quinta-feira (11) para encarar o Corinthians, às 19h, novamente no Estádio Nilton Santos, pela quinta rodada do Brasileirão. Depois, o Glorioso visita o Goiás, domingo que vem (14), às 18h30, na Serrinha, em Goiânia.