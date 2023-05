Botafogo fica no zero a zero com a LDU e perde a chance de assumir a ponta do grupo na Sul-Americana

Em noite pouco inspirada na parte técnica, o Botafogo empatou em 0 a 0 com a LDU nesta quinta-feira (4), diante de um grande público no Estádio Nilton Santos, e perdeu a chance de assumir a liderança do Grupo A da Copa Sul-Americana. O Glorioso está em segundo, com 5 pontos, enquanto os equatorianos lideram com 7.

O resultado é ruim porque obriga teoricamente o Botafogo a vencer a LDU, em Quito, para ser o primeiro colocado do grupo, que classifica o time direto para as oitavas, já que ambos ainda enfrentarão os dois times mais fracos da chave novamente – Magallanes e Universidad César Vallejo. O segundo lugar enfrenta na repescagem pré-oitavas um dos terceiros colocados da fase de grupos da Libertadores.

O jogo

O primeiro tempo do jogo foi bastante ruim e moroso. O Botafogo, dono da casa, deveria tomar as rédeas da partida, mas errou muito e pouco produziu. A melhor chegada foi aos 25 minutos, após cruzamento de Di Placido para Adryelson, que cabeceou no alto para defesa tranquila de Domínguez. Quase nada, diante de uma LDU bem organizada e que procurava sair – também sem sucesso – nos contra-ataques.

O Botafogo voltou com mais ímpeto para o segundo tempo, e melhorou principalmente depois das substituições. Só que quem teve a melhor chance foi a LDU, na bola parada. Aos 26 minutos, após escanteio, Quintero desviou de cabeça e Lucas Perri fez uma grande defesa no alto, espalmando para a linha de fundo.

Com Lucas Fernandes ajudando na construção, o Glorioso apertou o ritmo. Aos 26 minutos, o próprio Lucas arriscou de fora, em curva, mas errou o alvo. Cinco minutos depois, Júnior Santos pegou a sobra após cruzamento de Lucas Fernandes, mas o chute saiu desviado.

Com o Botafogo atacando mais, a LDU estava pronta para contra-atacar. E mais uma vez brilhou a estrela de Lucas Perri. Já aos 37, Ángel González passa por Marçal, chuta colocado e o goleiro alvinegro fez outra grande defesa. E o Botafogo não conseguiu mais produzir – quando chegava perto, a LDU parava com faltas. E a partida terminou mesmo sem gols.

Próximos jogos do Botafogo

O Botafogo agora terá mais dois jogos na sequência no Estádio Nilton Santos, mas pelo Campeonato Brasileiro. No próximo domingo (7), o Glorioso recebe o Atlético-MG, às 18h30, pela terceira rodada. Depois, quinta-feira que vem (11), o duelo é diante do Corinthians, às 19h. Pela Sul-Americana, o próximo jogo é contra o Universidad César Vallejo, dia 25 de maio, no Peru.