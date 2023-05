F1 lembra Ayrton Senna nos 29 anos de sua morte

O acidente fatal do piloto brasileiro Ayrton Senna no Grande Prêmio de San Marino, em 1º de maio de 1994, completa 29 anos nesta segunda-feira (1º) e o mundo da Fórmula 1 homenageou um dos maiores de todos os tempos nas pistas.

"Um artista na pista, um ícone fora dela. Ayrton Senna deixou um legado além dos seus três títulos mundiais, 41 vitórias e 65 pole positions.

Para sempre uma lenda da F1", escreveu o perfil oficial da categoria.

A McLaren postou fotos em suas redes sociais e escreveu "em nossos pensamentos sempre, mas especialmente hoje".

Também como forma de homenagem, publicou mensagem do ex-mecânico do piloto Gary Wheeler. "Se ainda estivesse aqui hoje, eu faria questão de trabalhar no carro dele", destacou.

Nesta segunda, o Autódromo Enzo e Dino Ferrari, em Ímola, onde a prova estava sendo realizada, está aberto ao público o dia todo para diversas iniciativas - incluindo autorização para caminhar até a curva Tamburello, onde o acidente fatal aconteceu. O circuito ainda homenageia Roland Ratzenberger, que morreu no mesmo fim de semana.(com Ansa)