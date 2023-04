Em ritmo de treino, Botafogo vence Ypiranga e avança às oitavas da Copa do Brasil

Em ritmo de treino e com time reserva, o Botafogo derrotou o Ypiranga-RS por 2 a 0 nesta quinta-feira (27), no Estádio Nilton Santos, repetindo o placar do primeiro jogo, e assegurou a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil-2023. Além disso, o Fogão embolsa mais R$ 3,3 milhões de premiação. Pode fazer o PIX, CBF!

Com um ritmo forte desde o início no primeiro tempo, o Botafogo conseguiu marcar logo aos quatro minutos: Gustavo Sauer iniciou a jogada pela direita, tabelou com Luis Henrique e tocou para Matheus Nascimento fazer 1 a 0.

Os reservas continuaram querendo mostrar serviço e criaram inúmeras chances, mas faltou caprichar. Aos 13 minutos, Gustavo Sauer fez mais uma ótima jogada individual e Luis Henrique parou no goleiro Caíque. Depois, Daniel Borges acertou o travessão.

Com um ritmo forte desde o início no primeiro tempo, o Botafogo conseguiu marcar logo aos quatro minutos: Gustavo Sauer iniciou a jogada pela direita, tabelou com Luis Henrique e tocou para Matheus Nascimento fazer 1 a 0.

Os reservas continuaram querendo mostrar serviço e criaram inúmeras chances, mas faltou caprichar. Aos 13 minutos, Gustavo Sauer fez mais uma ótima jogada individual e Luis Henrique parou no goleiro Caíque. Depois, Daniel Borges acertou o travessão.

Nos 15 minutos finais do primeiro tempo, o Ypiranga se animou um pouco mais e produziu a única boa chegada, aos 39: Guilherme Guedes fez boa jogada, invadiu a área e obrigou o goleiro Lucas Perri a trabalhar pela primeira vez, com uma grande defesa.

O jogo caiu muito de ritmo no segundo tempo. O Botafogo só forçou um pouco mais no começo. Aos sete minutos, Marlon Freitas quase marcou, em chute de fora. Seis minutos depois, Matías Segovia soltou a bomba de fora da área com categoria e Caíque espalmou.

Depois disso, a partida teve poucas emoções. Só aos 33 minutos o Fogão chegou de novo, em contra-ataque puxado por Janderson que Victor Sá chutou, mas Caíque defendeu. Dois minutos depois, Lucas Perri fez uma defesa espetacular, em cabeçada de Erick. Que goleiraço tem o Botafogo!

No fim, o Botafogo fechou a conta. Matías Segovia desarmou no campo defensivo e deu um passe na medida para Janderson, que tocou na saída do goleiro Caíque: 2 a 0. Foi o primeiro gol do garoto, que chegou ano passado para o time B vindo do Bahia de Feira. Nos acréscimos, Victor Sá ainda acertou a trave.