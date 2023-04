Pelé eterno! Rei do Futebol vira verbete no dicionário, como sinônimo de 'incomparável'

"Excepcional, incomparável, único". Esses são alguns dos conceitos de Pelé, novo verbete do dicionário Michaelis. A explicação, inserida na versão digital nesta quarta-feira (26), também estará nas próximas versões impressas do "pai dos burros".

Desde abril, o Sportv promove com a Pelé Foundation a campanha "Pelé no dicionário", que tem como objetivo homenagear o ex-jogador, falecido em dezembro do ano passado, e reconhecer o eterno camisa 10 com referência em outras áreas além do esporte. Agora, além de ser uma lenda no mundo da bola, Pelé também está eternizado na língua portuguesa.

A campanha superou a marca de 125 mil assinaturas e tem como objetivo eternizar Pelé como um adjetivo sinônimo de excepcional, incomparável, único. Ou seja, "o melhor" em qualquer área. A iniciativa foi desenvolvida pela agência End to End, com consultoria da Miami Ad School e curadoria da Memorabília do Esporte.

O verbete:

"pe.lé® adj m+f sm+f Que ou aquele que é fora do comum, que ou quem em virtude de sua qualidade, valor ou superioridade não pode ser igualado a nada ou a ninguém, assim como Pelé®, apelido de Edson Arantes do Nascimento (1940-2022), considerado o maior atleta de todos os tempos; excepcional, incomparável, único. Exemplos: Ele é o Pelé do basquete, ela é a Pelé do tênis, ela é a Pelé da dramaturgia brasileira, ele é o Pelé da medicina".

Pelé vira verbete no dicionário (Foto: Reprodução)

A novidade foi anunciada durante o evento Summit Sports, realizado no Pacaembu, que contou com a presença de familiares do Rei do Futebol, que foram presenteados com uma placa em referência ao verbete.

O adeus do rei

O maior jogador de futebol de todos os tempos morreu no último dia 29 de dezembro, aos 82 anos, em São Paulo. Ele estava internado desde o dia 29 de novembro no Hospital Albert Einstein, na Zona Sul de São Paulo, para reavaliação da quimioterapia contra o tumor de cólon e o tratamento de uma infecção respiratória. Pelé foi diagnosticado com câncer em setembro de 2021.