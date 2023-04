Com dois belos gols, Botafogo vence Bahia e é um dos líderes do Brasileiro

Com dois belos gols, o Botafogo mostrou força, venceu o Bahia por 2 a 1 nesta segunda-feira (24), na Arena Fonte Nova, e conquistou a segunda vitória em dois jogos no Campeonato Brasileiro-2023. Além do Glorioso, vice-líder no saldo de gols, apenas o Fluminense tem seis pontos ao fim de duas rodadas.

Foi a quinta vitória seguida do Botafogo no ano e o décimo jogo seguido sem derrota para a equipe de Luís Castro. O Glorioso vive grande fase, neste começo para valer de temporada.

O jogo

O Bahia tomou a iniciativa de atacar desde o começo do primeiro tempo, mas o Botafogo se defendia bem e buscava sair nos contra-ataques. Everaldo finalizou duas vezes nos primeiros minutos, sem perigo para Lucas Perri. Depois, aos 22, Ademir teve melhor condição para finalizar, mas chutou para fora.

Em sua primeira finalização, o Botafogo conseguiu abrir o placar. Aos 28 minutos, o baiano Júnior Santos pegou a bola no lado direito ainda na intermediária, partiu para dentro, tabelou com Tiquinho Soares, limpou o zagueiro e chutou de perna esquerda, com a bola desviando na defesa e matando o goleiro Marcos Felipe. Belo gol e 1 a 0!

Com a vantagem no marcador, o Botafogo mantinha até certo ponto o controle do jogo, mas o Bahia conseguiu empatar aos 41 minutos, numa falha do sistema defensivo alvinegro. Chávez cruzou da esquerda com liberdade, a bola passou por toda a área, Jacaré dominou, cortou Victor Sá e chutou para deixar tudo igual em 1 a 1.

O jogo caiu um pouco no segundo tempo, com o Bahia perdendo ímpeto ofensivo. Júnior Santos, num forte chute, levou perigo aos seis minutos. O time da casa só foi assustar novamente aos 28 minutos, numa saída rápida que terminou com finalização de Biel e grande defesa do goleiro Lucas Perri.

Aí prevaleceu a maior qualidade técnica do Botafogo. Tchê Tchê recebeu a bola, tabelou com Tiquinho Soares e acertou um lindo chute de fora da área, vencendo o goleiro Marcos Felipe, aos 32 minutos: 2 a 1. Dois minutos depois, Di Placido quase fez o terceiro, mas o goleiro do Bahia caiu no cantinho e espalmou.

Nos minutos finais, o Botafogo se segurou bem e conseguiu levar mais três importantíssimos pontos para o Rio de Janeiro.