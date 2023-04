Gerson faz golaço, mas Flamengo leva a virada do Internacional no fim

Num duelo entre dois times que tiveram muita dificuldade para criar jogadas ofensivas, os gols saíram em contra-ataques. O do Flamengo, em jogada individual de Gerson, que teve grande atuação e finalmente marcou em seu retorno, com um golaço no Beira-Rio. Mas o Internacional buscou a virada com Mauricio, que marcou duas vezes, o segundo, no último lance, aos 52 da segunda etapa e garantiu o 2 a 1 para o Colorado.

Como mostrou na primeira partida, Jorge Sampaoli buscou variações no time do Flamengo e foi o que aconteceu contra o Internacional, ao não utilizar três zagueiros e voltar para uma linha de quatro, com Everton Ribeiro no meio substituindo David Luiz, poupado, e Wesley no lugar de Marinho. Ou no fim do jogo, com dois pontas abertos. Independentemente da formação, há ajustes a fazer, tanto no ataque quanto na defesa.

O time rubro-negro apresentou evolução neste início de trabalho, com mais intensidade (no primeiro tempo) e jogadores melhor distribuídos em campo, assim como mais posse de bola. Ainda assim, apresentou problemas, principalmente na criação.

Com Ayrton Lucas preso na defesa, Gerson caiu pela esquerda e foi responsável pela melhor jogada ofensiva no primeiro tempo, em belo passe para Gabigol marca, aos 16, mas o volante estava impedido e o gol foi anulado. Fora isso, o Flamengo levou pouco perigo, em chute de Pedro de fora da área e cabeçada de Vidal. Menos mal que Santos também foi pouco exigido atrás.

Gols saem no segundo tempo

Na volta do intervalo, o Flamengo teve muita dificuldade para ficar com a bola no ataque e sofreu mais na defesa nos primeiro minutos com a diminuição na intensidade, devido ao calor em um jogo às 11h. Ainda assim, quase abriu o placar em cabeçada errada de Gabigol e chute rente à trave de Everton Ribeiro.

Se as jogadas não fluíam, o Rubro-Negro chegou ao gol na individualidade de Gerson. Ele puxou contra-ataque e ainda aproveitou a sobra da bola na área para fazer golaço, com direito a lençol no goleiro Keiller para abrir o placar, aos 17. Foi o primeiro gol dele no retorno ao clube.

Mal deu tempo de comemorar, já que Maurício, que acabara de entrar, empatou aos 21, aproveitando erro na marcação da defesa rubro-negra, que apesar da melhora, ainda precisa de ajustes. Sampaoli então mudou a forma de jogar, com dois pontas abertos (Cebolinha e Marinho) e apenas Gabigol na área, que teve a chance de marcar, mas chutou em cima do goleiro. E Matheus França cabeceou na trave, já nos acréscimos.

E como quem não faz leva, Mauricio ainda teve tempo para marcar golaço, numa das raras chegadas do Internacional no fim da partida.