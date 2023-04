Bolsa Atleta tem recorde de beneficiários em 2023

Em 2023, ano que marcou a recriação do Ministério do Esporte, o Bolsa Atleta atingiu o maior número de contemplados da história. Publicada no Diário Oficial da União nesta terça-feira (18), a lista reúne 7.868 atletas. São quase 20% a mais do que o do edital de 2022, quando 6.419 atletas foram subvencionados.

Voltado para esportistas a partir de 14 anos, o programa é dividido em cinco categorias:

Olímpico e Paralímpico R$ 3,1 mil a 358 atletas; Internacional - R$ 1.850 a 1.431 atletas Nacional - R$ 925 mensais a 5.134 atletas; Estudantil - R$ 370 a 567 atletas; Atleta de Base - R$ 370 a 378 atletas.

O Bolsa Atleta conta ainda com a categoria Pódio, destinada a atletas de elite, posicionados entre os 20 melhores em seus rankings mundiais, que recebem benefícios entre R 5 mil e R 15 mil mensais. O orçamento para execução do programa em 2023 é de mais de R$ 120 milhões.

Entre os beneficiados, 4.390 (55,8%) são homens e 3.478 (44,2%), mulheres. No recorte por faixa etária, os atletas entre 14 e 18 anos representam a maior fatia de contemplados: 3.236 beneficiários. São 1.857 atletas entre 19 e 23 anos e 1.032 com 29 a 38 anos. Também há 57 atletas com 60 anos ou mais.

Processo de inscrição



O processo de indicação dos atletas elegíveis ao Bolsa Atleta é feito pelas entidades nacionais de administração do esporte, como o Comitê Olímpico do Brasil (COB), o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), a Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE), a Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU) e outras confederações, a partir de resultados esportivos obtidos no ano anterior, 2022.