Daniel Alves admite relação sexual, mas diz que foi consentida

O ex-jogador da Juventus e do Barcelona admitiu nesta segunda-feira (17) que manteve relação sexual com a mulher que o denunciou, mas argumentou que o ato foi consentido.

Em seu primeiro depoimento à justiça espanhola, o brasileiro apresentou pelo menos três versões diferentes dos fatos que aconteceram na boate Sutton, em Barcelona. O lateral explicou que mentiu para esconder sua infidelidade da esposa.

Daniel Alves, que está preso preventivamente desde 20 de janeiro, falou por cerca de meia hora em seu segundo depoimento.

O lateral é um dos atletas mais vitoriosos da história do futebol e defendeu o Barcelona por oito anos, além de passagens por Bahia, Sevilla, Juventus, PSG e São Paulo. Seu último clube, o Pumas, do México, rescindiu seu contrato após de denúncia de estupro. (com Ansa)