Flu acorda após 1º tempo morno e bate o América-MG com show de JK e Lelê

Rodrigo Mendes - Depois de um primeiro tempo modorrento, o Fluminense acordou no segundo e bateu com relativa tranquilidade o América-MG, por 3 a 0, neste sábado, no Independência, pela estreia no Campeonato Brasileiro. Lelê saiu do banco e deu um show, assim como John Kennedy. Eles fizeram respectivamente, o terceiro e segundo gols, respectivamente. Germán Cano, que havia desperdiçado um pênalti, foi o responsável por abrir a contagem.

O início da partida deu a falsa impressão que o Fluminense iria se impor e dominar o América em sua própria casa. Logo nos primeiros minutos, Gabriel Pirani recebeu passe açucarado de John Kennedy e saiu de frente para o gol, mas conseguiu finalizar em cima do goleiro Matheus Cavichioli. E parou por aí.

A partir daí o que se viu foi o time mineiro encaixar a marcação e pressionar a saída de bola tricolor. O Flu passou a errar passes e ceder oportunidades perigosas ao adversário. Fábio precisou fazer duas boas intervenções em finalizações de Juninho e Everaldo.

Desorganizado, o Fluminense não conseguia fazer o que normalmente tem de melhor. Exceto por André e Alexsander, ninguém mais era capaz de sair com qualidade e enxaixar bons passes. O fim do primeiro tempo trouxe um enorme sentimento de alívio aos tricolores.

No intervalo, Diniz teve de trocar Alexsander por Guga em virtude do volante (que atuou como lateral-esquerdo) ter sentido uma figada na coxa. A outra mudança, por opção, foi certeira e modificou a história do duelo. Pirani saiu e entrou Lelê. O atacante, logo em seu primeiro lance, deixou John Kennedy na boa e este sofreu pênalti ao limpar Nino Paraíba. Inacreditavelmente, Germán Cano, que não é um bom batedor, por mais que seja um baita centroavante, cobrou e Cavichioli defendeu bem. Pouco depois, o argentino se redimiria. Recebeu de Samuel Xavier, limpou o goleiro mineiro e guardou. Aí sim. A dele é com a bola rolando. Simples. Por que inventar?

A partir daí a equipe deslanchou. E Lelê mostrou que não estava de brincadeira. Num outro contra-ataque bem puxado, recebeu bela bola de Cano em profundidade e serviu brilhantemente John Kennedy. Aí o garoto não perdoou e finalizou da maneira incrivelmente precisa com a perna esquerda. Uma aula de futebol tricolor.

Mas o show de Lelê ainda não estava completo. Faltava o dele. O garoto que saiu do banco pra mudar a cara do jogo merecia guardar. E guardou em grande estilo. Recebeu bola em profundidade, cortou a marcação num lindo drible e acertou uma bomba cruzada sem chances para o excelente goleiro Matheus Cavichioli.

Com a vantagem adquirida, o Flu passou a controlar o confronto. Diniz fez as três mexidas a que ainda tinha direito e foi só aguardar o apito final. As atenções agora se voltam totalmente para a Libertadores. Na terça, tem jogo no Maracanã contra o The Strongest (BOL). Pelo Brasileirão, o próximo compromisso é no sábado que vem, diante do Athletico-PR, também no Maraca.