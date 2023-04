Fluminense vence o Paysandu na Copa do Brasil: 3 a 0

Luis Felipe Araújo - O Fluminense venceu o Paysandu por 3 a 0, na noite desta quarta (12), no Maracanã, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Os gols foram marcados por Nino, Keno e Felipe Melo. O confronto de volta acontece em 25 de abril, às 20h, no Mangueirão.

O primeiro tempo foi de amplo domínio do Fluminense. Em ritmo de treino e trocando passes de primeiro o Tricolor abriu 3 a 0 com facilidade e teve chances para ampliar o placar. Os destaque foram Marcelo, Arias, com duas assistências e Alexsander. O destaque negativo foi novamente a arbitragem. Anderson Daronco ignorou o chamado do VAR em um lance claro de pênalti sobre Lima.

O gol que abriu o placar foi do aniversariante da semana. Marcelo inverteu o jogo para Arias, que recebeu pela direita e cruzou para Nino desviar de cabeça e marcar. O segundo veio após nova cobrança de escanteio. Marcelo levantou na área, a zaga afastou, e a bola sobrou para Keno dominar, fazer o giro e bater para o gol. O terceiro foi com nova assistência de Arias. Após cobrança de escanteio do colombiano, Felipe Melo subiu para desviar de cabeça e ampliar o placar.

O segundo tempo seguiu como a primeira etapa. O Tricolor manteve a posse de bola e rodava tentando achar o melhor momento de atacar a área do Paysandu. O treinador Fernando Diniz rodou o elenco e mesmo com a vitória garantida, botou o time para frente com Jhon Kennedy reestreando após sua passagem pela Ferroviária.

A equipe passou a ter mais volume de jogo, mas pecava no último passe ou nas finalizações. O goleiro Thiago Coelho também fez boas defesas em chutes de Cano e Pirani. Jhon Kennedy também teve uma boa chance em chute de fora da área e o goleiro fez outra boa defesa. As mudanças de Fernando Diniz não surtiram o efeito esperado e desorganizaram muito a equipe que não conseguiu aumentar o placar no segundo tempo.