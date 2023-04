Com chocolate de Páscoa, Fluzão atropela o Fla por 4 a 1 e conquista o bi carioca

PV Vasconcellos - DOMINGO HISTÓRICO NO MARACANÃ! Fluminense e Flamengo se enfrentaram no Maracanã na disputa do título do Campeonato Carioca de 2023 e, com uma atuação avassaladora, o Tricolor atropelou o rival por 4 a 1 e conquistou o bicampeonato estadual. Marcelo, Cano (duas vezes) e Alexsander marcaram para o Time de Guerreiros e deram o 33º título carioca ao clube verde, branco e grená em um verdadeiro banho de bola do Dinizismo.

A partida começou quente e muito disputada. Com menos de cinco minutos, foram duas entradas fortes, uma de cada lado, e nenhuma atitude do juiz. Precisando do resultado, o Fluminense tinha que se arriscar mais, e assim o fez. Com a bolha molhada, Cano arriscou de longe e deu trabalho para Santos. Minutos depois, em boa jogada de Marcelo, Alexsander bateu rasteiro da entrada da área e acertou a trave.

TRINTA E TRÊS VEZES FLUMINENSE FOOTBALL CLUB pic.twitter.com/rUTd2p3ZRP — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 9, 2023

O controle do jogo era todo tricolor e a impressão era de que o gol não demoraria a sair. Aos 27′, em boa trama, Marcelo apareceu do lado direito, cortou para dentro e bateu de fora da área, sem chance para o Santos: 1 a 0. Com o Maraca incendiado, o Flu foi ainda mais para cima. No calor da torcida, Ganso serviu Cano, que tocou de primeira na saída do goleiro ara ampliar: 2 a 0. A vantagem do rival não existia mais.

O Rubro-Negro ameaçou crescer na reta final da primeira etapa, mas o placar não se alteraria mais. Já no segundo tempo, o Fla voltou com alterações para tentar mudar o panorama do jogo e deu trabalho para a zaga tricolor. Em cabeçada de Thiago Maia, Fábio fez grande defesa. Aos 10′, alertado pelo VAR, o árbitro assinalou pênalti para o Fluminense em toque de mão de Fabrício Bruno.

Germán Cano foi para bola, Santos defendeu, mas o argentino fez no rebote: 3 a 0. Placar que já dava o título ao Tricolor. A partir daí, o Flamengo foi para o tudo ou nada. Em boa escapada, porém, Guga fez a ultrapassagem, recebeu de Cano e bateu para Santos defender. No rebote, Alexsander soltou a bomba e estufou as redes para fazer 4 a 0.

Com a vantagem, o Flu passou a administrar a partida. O rival veio para cima no abafa, mas não iria adiantar. Estava escrito nas estrelas. O Flamengo ainda descontou no fim, mas com um chocolate na noite de Páscoa, o Tricolor conquistou o bicampeonato carioca que não vinha há 39 anos e faturou seu 33º título estadual na história. Respeitem as três cores que traduzem tradição.